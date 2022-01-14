В Кривом Роге девушка-подросток нашла труп с обугленными ногами: подробности

Пока точная причина смерти остается неизвестной

В одном из городов Днепропетровской области девушка-подросток натолкнулась на страшную находку: в доме маминого сожителя она обнаружила изуродованный труп мужчины.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на улице Кабардинской в Кривом Роге в четверг, 13 января.

Скриншот карты с отметкой места, где обнаружили труп мужчины

Согласно имеющейся информации, 17-летняя девушка пришла в дом мужчины и обнаружила его на полу в одной из комнат. Признаков жизни он уже не подавал. Умерший лежал лицом к полу, а ноги его были частично обугленными. Скорее всего, это произошло из-за обогревателя, от которого начал тлеть стул, находившийся рядом с телом мужчины.

Сейчас причину смерти 56-летнего жителя Днепропетровщины, который часто злоупотреблял алкоголем и вел безнравственный образ жизни, пытаются установить правоохранители. По данному факту начато следствие в рамках уголовного производства.

Полицейские приехали на осмотр места, где обнаружили труп

Отметим также, что в сети появилось фото умершего, но по этическим соображениям мы не можем опубликовать его на нашем сайте, поэтому по желанию лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие стойкую психику, могут просмотреть его в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в городе на Днепропетровщине годовалый ребенок случайно перевернул на себя чайник с кипятком. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу, где медики диагностировали у него ожоги первой и второй степени тяжести.