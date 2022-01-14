У Кривому Розі дівчина-підліток знайшла труп із обвугленими ногами: подробиці
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Поки що точна причина смерті чоловіка залишається невідомою
В Одному з міст Дніпропетровської області дівчина-підліток натрапила на страшну знахідку: у будинку маминого співмешканця вона виявила понівечений труп чоловіка.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент трапився на вулиці Кабардинській у Кривому-Розі у четвер, 13 січня.
Згідно з наявною інформацією, 17-річна дівчина прийшла до будинку чоловіка та виявила його на підлозі в одній з кімнат вже неживим. Померлий лежав обличчям до підлоги, а ноги його були частково обвугленими. Скоріше за все, це сталося через обігрівач, від якого зайнявся стілець, що знаходився поряд із тілом чоловіка.
Зараз причину смерті 56-річного жителя Дніпропетровщини, який часто зловживав алкоголем та вів аморальний спосіб життя, намагаються встановити правоохоронці. За вказаним фактом розпочато слідство в рамках кримінального провадження.
Відзначимо також, що у мережі з'явилось фото померлого, але з етичних міркувань ми не можемо опублікувати його на нашому сайті, тож за бажанням особи, які досягли 18-річного віку та мають стійку психіку, можуть переглянути його у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за ЦИМ посиланням.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у місті на Дніпропетровщині однорічна дитина випадково перевернула на себе чайник з окропом. Дитина отримала серйозні травми та була госпіталізована до лікарні, де медики діагностували у нього опіки першого та другого ступеню тяжкості.
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