Мужчина зарезал бывшую жену на глазах у детей: та успела убежать, но умерла у соседской двери

Сиротами после домашнего насилия в семье остались двое малолетних детей

В одном из населенных пунктов Черкасской области мужчина зарезал свою 24-летнюю сожительницу, которая младше его на 15 лет. У матери осталось двое маленьких деток – пятилетний мальчик и девочка, которой еще нет и двух лет. К сожалению, малыши и стали свидетелями жестокой расправы над матерью.

Как сообщают "Факты", трагическое событие произошло в селе Новый Город еще 20 декабря прошлого года, но подробности шокирующего убийства всплывают до сих пор.

Предварительно известно, что окровавленную молодую женщину на пороге своего дома увидела ее тетя. По словам родственницы, Оксана постучала в окно, а затем обессиленная упала прямо перед дверью. Последнее, что удалось услышать от нее, – это имя бывшего мужа Николая, который, со слов пострадавшей, нанес ей смертельные травмы ножом.

К сожалению, выжить после полученных ранений женщине не удалось: Оксана скончалась в отделении реанимации уже на следующий день после госпитализации.

Сейчас дальнейшей судьбой детей занимаются социальные службы.

Как было установлено следователями, возможный убийца уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, Николай систематически угрожал бывшей сожительнице расправой и даже не пытался скрыть свои преступные намерения. Он, как говорят соседи, долгое время пьянствовал и даже несколько раз бил любимую, когда та была беременна младшим ребенком. Такого отношения к себе мать не выдержала и выгнала мужчину из дома. После этого мужчина якобы стал угрожать женщине и детям.

Несколько раз в ссоры семьи вмешивались соседи, видевшие, что Николай "поднимает руку" на Оксану, после чего вызвали полицию. Однажды, говорят в селе, он даже поджег дом, где находились малыши.

По факту убийства было открыто уголовное производство, а 39-летний Николай находится в СИЗО, где ожидает решения суда: ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Черкасской области 11-летний ребенок серьезно травмировался после взрыва петарды. Мальчик получил ожоги рук и лица и был госпитализирован в больницу.