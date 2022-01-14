Чоловік зарізав колишню дружину на очах у дітей: та встигла втекти, але померла біля сусідських дверей

Сиротами після домашнього насильства залишилися двоє малолітніх дітей

В одному з населених пунктів Черкаської області чоловік зарізав свою 24-річну співмешканку, молодшу за нього на 15 років. Без матері залишилося двоє маленьких діток – п’ятирічний хлопчик і дівчинка, якій ще немає і двох років. На жаль, саме малеча стала свідками жорстокої розправи над матір’ю.

Як повідомляють "Факти", трагічна подія сталася у селі Нове Місто ще 20 грудня минулого року, але подробиці шокуючого вбивства спливають дотепер.

Попередньо відомо, що закривавлену молоду жінку на порозі свого будинку побачила її тітка. За словами родички, Оксана постукала у вікно, а потім знесилена впала прямо перед дверима. Останнє, що вдалося почути від неї, – це ім’я колишнього чоловіка Миколи, який, за словами постраждалої, завдав їй смертельних травм ножем.

На жаль, вижити після поранень жінці не вдалося: Оксана померла у відділенні реанімації вже наступного дня після госпіталізації.

Наразі подальшою долею дітей займаються соціальні служби.

Як було встановлено слідчими, можливий убивця вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини та навіть відбував покарання у місцях позбавлення волі. Крім того, Микола систематично погрожував колишній співмешканці розправою і навіть не намагався приховати своїх злочинних намірів. Він, як кажуть сусіди, довгий час пиячив і навіть кілька разів бив кохану, коли та була вагітна молодшою дитиною. Такого відношення до себе мати не витримала та вигнала чоловіка з дому. Після цього чоловік нібито став погрожувати жінці та дітям.

Декілька разів у сварки сім’ї втручалися сусіди, які бачили, що Микола "піднімає руку" на Оксану, після чого викликали поліцію. Якось, кажуть у селі, він навіть підпалив будинок, де перебували діти.

За фактом вбивства було відкрито кримінальне провадження, а 39-річний Микола перебуває у СІЗО, де чекає на рішення суду: йому загрожує до 10 років в’язниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Черкащині 11-річна дитина серйозно травмувалася після вибуху петарди. Хлопчик отримав опіки рук та обличчя та був госпіталізований до лікарні.