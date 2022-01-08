На Черкащині хлопчик потрапив до лікарні після вибуху петарди

У поліції нагадали, що піротехніка – це не іграшки.

На Черкащині 11-річний хлопчик отримав травми рук та обличчя через вибух петарди.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

Пригода сталася у селі Сагунівка 8 січня. Хлопчик розповів, що знайшов феєрверк на вулиці та вирішив його підпалити, у результаті піротехнічний снаряд вибухнув у його руках.

Дитина отримала опіки обох кистей, а також обличчя. Його доправили до лікарні для надання подальшої медичної допомоги.

Правоохоронці попереджають, що використовувати сумнівну піротехніку небезпечно для життя та закликають:

купувати її лише у спеціалізованих торгових місцях;

перевіряти інформацію про термін придатності та гарантії;

перевіряти наявність інструкції із попередженнями щодо правил експлуатації;

не купувати та не підпалювати піротехніку, яка має видимі дефекти або пошкодження ґнота та корпусу.

Нагадаємо, від невдалих вибухів піротехніки страждають не лише діти, а й дорослі. Так у Польщі під час святкування Нового року 25-річний українець отримав серйозну травму очей.

А в Росії 37-річний полковник поліції в прямому розумінні втратив голову через невдалий запуск феєрверку.