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У Росії феєрверк відірвав голову полковнику поліції

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Феєрверк позбавив життя поліцейського Новина оновлена 02 січня 2022, 18:56
Феєрверк позбавив життя поліцейського

Пригода сталася у перші хвилини 2022 року.

У Рязанській області Росії 37-річний полковник поліції загинув новорічної ночі після невдалого запуску феєрверку.

Про це інформує місцевий портал YA62.ru.

Інцидент стався за 10-15 хвилин після настання нового року у селі Федорівське. Зазначається, що чоловік сам запускав феєрверк, проте той полетів не вгору, а вирушив до нижньої щелепи.

На момент прибуття лікарів, він був уже мертвий.

У місцевій адміністрації сказали, що йому буквально "відірвало голову". Джерела видання повідомили, що чоловік був полковником поліції, а до села приїхав з іншого регіону, щоб відзначити свята.

Правоохоронці вилучили піротехніку та документи, тепер вони встановлюють усі деталі події.

Федорівське на карті
Федорівське на карті

Як повідомлялося раніше, невдалий запуск петарди завдав серйозних травм українцю, який відзначав Новий рік у польському місті Каліш. Чоловіка відразу ж забрали до шпиталю з рваною раною століття. Лікарі намагаються врятувати йому око, але особливих гарантій із цього приводу не дають.

В іншому польському місті Седльце невідомі до смерті побили ще одного українця. Поліція вже затримала 12 людей.

Теги:
#Росія #Феєрверк #Новий рік #Рязанська область
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