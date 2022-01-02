У Росії феєрверк відірвав голову полковнику поліції
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Пригода сталася у перші хвилини 2022 року.
У Рязанській області Росії 37-річний полковник поліції загинув новорічної ночі після невдалого запуску феєрверку.
Про це інформує місцевий портал YA62.ru.
Інцидент стався за 10-15 хвилин після настання нового року у селі Федорівське. Зазначається, що чоловік сам запускав феєрверк, проте той полетів не вгору, а вирушив до нижньої щелепи.
На момент прибуття лікарів, він був уже мертвий.
У місцевій адміністрації сказали, що йому буквально "відірвало голову". Джерела видання повідомили, що чоловік був полковником поліції, а до села приїхав з іншого регіону, щоб відзначити свята.
Правоохоронці вилучили піротехніку та документи, тепер вони встановлюють усі деталі події.
Як повідомлялося раніше, невдалий запуск петарди завдав серйозних травм українцю, який відзначав Новий рік у польському місті Каліш. Чоловіка відразу ж забрали до шпиталю з рваною раною століття. Лікарі намагаються врятувати йому око, але особливих гарантій із цього приводу не дають.
В іншому польському місті Седльце невідомі до смерті побили ще одного українця. Поліція вже затримала 12 людей.
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