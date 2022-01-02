Укр

В России фейерверк оторвал голову полковнику полиции

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Фейерверк лишил жизни полицейского Новость обновлена 02 января 2022, 18:56
Фейерверк лишил жизни полицейского

Происшествие случилось в первые минуты 2022 года.

В Рязанской области России 37-летний полковник полиции погиб в новогоднюю ночь после неудачного запуска фейерверка.

Об этом информирует местный портал YA62.ru.

Инцидент произошел через 10-15 минут после наступления нового года в селе Федоровское. Отмечается, что мужчина сам запускал фейерверк, однако тот полетел не вверх, а отправился в область нижней челюсти.

К моменту прибытия врачей, он был уже мертв.

В местной администрации сказали, что ему буквально "оторвало голову". Источники издания сообщили, что мужчина был полковником полиции, а в село приехал из другого региона, чтобы отметить праздники.

Правоохранители изъяли пиротехнику и документы, теперь они устанавливают все детали происшествия.

Федоровское на карте
Федоровское на карте

Как сообщалось ранее, неудачный запуск петарды нанес серьезные травмы украинцу, который отмечал Новый год в польском городе Калиш. Мужчину сразу же забрали в госпиталь со рваной раной века. Врачи пытаются спасти ему глаз, но особых гарантий по этому поводу не дают.

В другом польском городе Седльце, неизвестные до смерти избили еще одного украинца. Полиция уже задержала 12 человек.

Теги:
#Россия #Фейерверк #Новый год #Рязанская область
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