Укр

В Черкасской области мальчик попал в больницу после взрыва петарды

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ребенок травмировался из-за взрыва петарды
Ребенок травмировался из-за взрыва петарды

В полиции напомнили, что пиротехника это не игрушки.

В Черкасской области 11-летний мальчик получил травмы рук и лица из-за взрыва петарды.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Происшествие произошло в селе Сагуновка 8 января. Мальчик рассказал, что нашел фейерверк на улице и решил его поджечь, в итоге пиротехнический снаряд взорвался в его руках.

Ребенок получил ожоги обеих кистей рук, а также лица. Его доставили в больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Правоохранители предупреждают, что использовать сомнительную пиротехнику опасно для жизни и призывают:

  • покупать ее только в специализированных торговых местах;
  • проверять информацию о сроке годности и гарантии;
  • проверять наличие инструкции с предупреждениями о правилах эксплуатации;
  • не покупать и не поджигать пиротехнику, которая имеет видимые дефекты или повреждения фитиля и корпуса.

Напомним, от неудачных взрывов пиротехники страдают не только дети, но и взрослые. Так в Польше во время празднования Нового года 25-летний украинец получил серьезную травму глаз.

А в России 37-летний полковник полиции в прямом смысле лишился головы из-за неудачного запуска фейерверка.

Теги:
#Черкасская область #Взрыв #Травмы #Фейерверк #Петарда
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