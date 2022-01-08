В Черкасской области мальчик попал в больницу после взрыва петарды
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В полиции напомнили, что пиротехника это не игрушки.
В Черкасской области 11-летний мальчик получил травмы рук и лица из-за взрыва петарды.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Происшествие произошло в селе Сагуновка 8 января. Мальчик рассказал, что нашел фейерверк на улице и решил его поджечь, в итоге пиротехнический снаряд взорвался в его руках.
Ребенок получил ожоги обеих кистей рук, а также лица. Его доставили в больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.
Правоохранители предупреждают, что использовать сомнительную пиротехнику опасно для жизни и призывают:
- покупать ее только в специализированных торговых местах;
- проверять информацию о сроке годности и гарантии;
- проверять наличие инструкции с предупреждениями о правилах эксплуатации;
- не покупать и не поджигать пиротехнику, которая имеет видимые дефекты или повреждения фитиля и корпуса.
Напомним, от неудачных взрывов пиротехники страдают не только дети, но и взрослые. Так в Польше во время празднования Нового года 25-летний украинец получил серьезную травму глаз.
А в России 37-летний полковник полиции в прямом смысле лишился головы из-за неудачного запуска фейерверка.
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