Шансов выжить не было: фура "в лоб" протаранила легковушку на трассе под Конотопом (фото)
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Фура буквально столкнула легковушку на обочину дороги, откуда та свалилась в кювет
На трассе в Сумской области произошло смертельное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП один из водителей погиб.
Об этом сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции Сумщины, отметив, что ДТП произошло на автодороге "Кипти-Глухов-Бачевск", неподалеку от города Кролевец, около 11:40.
Предварительно следователям удалось выяснить, что 27-летний мужчина, находившийся за рулем крупногабаритного автомобиля марки Mersedes, не смог справиться с управлением собственного транспортного средства, в результате чего выехал на "встречку", где протаранил легковой автомобиль ВАЗ.
В результате мощного удара легковушку отбросило в кювет. Ее 64-летний водитель получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, потому мужчина скончался прямо на месте происшествия.
По данному факту начаты проверки в рамках уголовного производства. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Сумской области недалеко от водоема нашли сгоревшее транспортное средство с трупом человека внутри. Принадлежал ли легковой автомобиль погибшему, обугленное тело которого нашли в салоне автомобиля сейчас устанавливают правоохранительные органы.
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