Укр

Шансов выжить не было: фура "в лоб" протаранила легковушку на трассе под Конотопом (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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В результате аварии автомобили получили механические повреждения Новость обновлена 19 января 2022, 15:58
В результате аварии автомобили получили механические повреждения

Фура буквально столкнула легковушку на обочину дороги, откуда та свалилась в кювет

На трассе в Сумской области произошло смертельное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП один из водителей погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции Сумщины, отметив, что ДТП произошло на автодороге "Кипти-Глухов-Бачевск", неподалеку от города Кролевец, около 11:40.

Карта с пометкой места аварии
Карта с пометкой места аварии

Предварительно следователям удалось выяснить, что 27-летний мужчина, находившийся за рулем крупногабаритного автомобиля марки Mersedes, не смог справиться с управлением собственного транспортного средства, в результате чего выехал на "встречку", где протаранил легковой автомобиль ВАЗ.

В результате мощного удара легковушку отбросило в кювет. Ее 64-летний водитель получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, потому мужчина скончался прямо на месте происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Сумской области
Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Сумской области

По данному факту начаты проверки в рамках уголовного производства. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Сумской области недалеко от водоема нашли сгоревшее транспортное средство с трупом человека внутри. Принадлежал ли легковой автомобиль погибшему, обугленное тело которого нашли в салоне автомобиля сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Теги:
#ДТП #Сумская область #Авария #Полиция #Смерть #ГУНП
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