Шансів вижити не було: фура "в лоб" протаранила легковик на трасі під Конотопом (фото)

Фура буквально зіштовхнула легковик на узбіччя дороги, звідки той звалився в кювет

На трасі в Сумській області сталася смертельна автопригода за участі вантажівки та легкового автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди один з водіїв загинув.

Про це повідомляє пресцентр ГУ Нацполіції Сумщини, зазначивши, що ДТП трапилася на автодорозі "Кіпті-Глухів-Бачівськ", неподалік міста Кролевець, близько 11:40.

Позначка, де сталася аварія на карті

Попередньо слідчим вдалося з'ясувати, що 27-річний чоловік, який перебував за кермом великогабаритного авто марки Mersedes, не зміг впоратися з керуванням власного транспортного засобу, в результаті чого виїхав на "зустрічку", де протаранив легковий автомобіль ВАЗ-21099.

Унаслідок потужного удару автівку відкинуло у кювет. Її 64-річний керманич отримав травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинув прямо на місці автопригоди.

Дорожньо-транспортна пригода на трасі в Сумській області

Наразі за вказаним фактом розпочато перевірки в рамках кримінального провадження. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Сумській області неподалік водойми знайшли згорілий транспортний засіб із трупом людини усередині. Чи належав легковик загиблому, обвуглене тіло якого знайшли в салоні автівки зараз встановлюють правоохоронні органи.