Под Киевом родители против преподавания русского языка как второго иностранного — в чем проблема?

К решению вопроса — программно или факультативно учить детям язык Пушкина и Чехова – пришлось привлекать председателя ОТГ

Языковые скандалы в Украине возникают с завидной регулярностью. Например, недавно в одной известной IT-компании отказали в работе украиноязычному специалисту.

А накануне Нового года в одной из сельских школ Киево-Святошинского района Киевской области противостояние педагогического коллектива и родителей четвероклассников достигло апогея. Причиной напряженности стал один из предметов, а именно — русский язык, который предстояло бы осваивать в качестве второго иностранного. Казалось бы, вот и замечательно – в этом регионе, как минимум, на слух, этот язык всем знаком, учить его гораздо проще немецкого, французского, испанского, и потому хорошие оценки школярам обеспечены. Ан нет, часть родителей высказались против того, чтобы данный предмет изучался наравне с государственным языком и английским, математикой, информатикой, историей и природоведением.

"Предлагали для нынешних четвероклассников на следующий год ввести в качестве второго иностранного русский язык, — пояснили "Телеграфу" представители активной группы родителей. – Мы думаем, что это из-за проблемы в стране, где сейчас, видимо, не трудоустроены преподаватели русского языка и потому их всех "навязывают" детям. Такое же не только у нас в школе происходит, подобная ситуация в селе Святопетровское — это Софиевская Борщаговка".

Юровская школа - небольшая

Родители объясняют, что их общеобразовательная школа в селе Юровка маленькая, в педколлективе нет иных специалистов, кроме преподавателей английского языка. И потому, в дополнение к English школа не может предложить детям тот же немецкий или французский язык. Зато есть преподаватели русского языка, который нынче не входит в обязательную программу обучения, и администрация пытается таким образом обеспечить их "часами".

"Но русский в качестве второго иностранного — это плевок на политику государства. Или это подготовка населения к оккупации? – считают мамы-папы юных граждан Украины. — Мы же руководствуемся не только патриотической позицией, но и сугубо прагматическим подходом – дети будут путаться в правилах украинского и русского языка, в результате там и там будут неглубокие знания. Пусть уже хорошо выучат в школе государственный язык, а кто хочет, будет разговаривать на нем дома и посещать факультатив в школе".

Проблема началась с того, что родителей четвероклассников не устраивало качество преподавания английского языка. Но если кто-то мог оплатить для детей репетиторов, то остальные вынуждены были довольствоваться тем уровнем, что есть. Заменить одну учительницу на другую отказались – комиссия решила, что она соответствует требованиям. Попутно всплыл вопрос о введении для пятиклассников 2022/23 учебного года "великого и могучего" как второго иностранного. Управление образования проводили анкетирование в школе, в том числе и анонимное. И получилось, что их результаты не совпадали. А директор и учителя, по словам родителей, вместо того, чтобы искать компромисс, демонстративно обиделись на тех, кто высказался против "русского".

"И теперь не реагируют на родителей, могут даже не поздороваться! Даже школьников попрекали тем, что мы выразили несогласие. Для нас же главное, чтобы дети нормальные знания получили и могли поступать в вузы, а не отправляться убирать клубнику в Польше".

При этом собеседники подчеркивают, что в классе среди детей есть и переселенцы с Донбасса, и крымские татары, и представители других национальностей. Дополняют, что школа хоть и сельская, но это достаточно "продвинутый" район, здесь много современных жилищных комплексов и людей, которые работают в столице.

Такой ответ прислали из управления образования

За поддержкой жителям села даже пришлось обращаться к председателю Гатненского сельсовета и в управление образования Фастовского района Киевской области. Голова ОТГ официально ответил, что рекомендуют школе сделать изучение русского языка факультативным, а не обязательным. О том, что русский будут учить дети исключительно по желанию семей, сообщило и управление образования. Родители считают это своей победой: "Если бы мы не подняли эту "войну", не провели кучу собраний, заботясь о будущем своих детей и государства, то никто бы за нас этого не сделал".

О том, что итоги анкетирования различались и поначалу большинство родителей высказалось за изучение русского языка как второго иностранного, "Телеграфу" сообщил и директор Юровской школы Анатолий Ловягин.

Директор школы Анатолий Ловягин готов на уступки родителям

"Но сейчас мы уже рассматриваем вопрос так, что не будем его вводить. Просто оставим один иностранный, пойдем по иным учебным планам. На самом деле, я ничего в этом плохого не вижу, но если поднимается такой вопрос, то у нас есть возможность просто его не вводить, — заявил руководитель. — Но среди года никто ж не меняет учебные планы, это теперь только на новый учебный год. Мы этот вопрос рассматривали на уровне школы и на уровне ОТГ, управления образования, и придем к общему решению. И, я думаю, что наверное, с 5-го класса решим, что русского языка уже не будет".

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Что есть, то есть: русский язык исчезает из образовательного пространства Украины. Но общаться на нем никому не запрещается, как бы не пытались убедить в этом свое население президент Российской Федерации и его пропагандисты. В регионах, где достаточно высокий процент русскоязычного населения, знания русской грамматики школьникам предлагают получать на факультативах, в том числе и оплачиваемых родителями. А вот русская литература уже давно стала составной частью литературы зарубежной, и ее преподают те самые учителя-словесники.

Впрочем, кто из детей ставит перед собой высокие цели, тот найдет возможность для изучения любимых и необходимых предметов, и родители им в этом помогут. Ну а кто после окончания школы вынужден будет отправиться на заработки за рубеж – среди носителей языка освоит и его, какая б это страна не оказалась.

Ранее "Телеграф" рассуждения о языке и мове украинского бизнесмена и блогера Гарика Корогодского.