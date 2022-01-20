Под Одессой фура столкнулась с легковушкой и перекрыла проезд, есть пострадавшие (фото и видео)
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В результате аварии фура перекрыла проезд другому транспорту
На трассе в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими при участии легкового автомобиля и фуры. В результате столкновения двух транспортных средств движение по автомагистрали частично ограничено.
Как сообщают здешние Telegram-каналы, происшествие произошло в четверг, 20 января, на трассе "Одесса – Рени", недалеко от села Дальник.
Согласно сообщению очевидцев ДТП, крупногабаритный автомобиль перекрыл больший участок проезжей части, поэтому движение транспорта там ограничено.
На месте автособытия сейчас работают инспекторы патрульной полиции и медики "скорой". Официальной информации о количестве пострадавших, травмировавшихся в результате аварии пока нет, но по предварительным сведениям их несколько.
В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют представители правоохранительных органов.
Ранее "Телеграф" сообщал, как на автодороге в Сумской области фура выехала на "встречу" и мощным ударом протаранила легковушку. Транспортное средство вылетело за обочину дороги где попало в кювет. К сожалению, водитель транспортного средства не выжил.
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