Укр

Под Одессой фура столкнулась с легковушкой и перекрыла проезд, есть пострадавшие (фото и видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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На трассе в Одессе произошло ДТП с пострадавшими Новость обновлена 20 января 2022, 13:08
На трассе в Одессе произошло ДТП с пострадавшими

В результате аварии фура перекрыла проезд другому транспорту

На трассе в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими при участии легкового автомобиля и фуры. В результате столкновения двух транспортных средств движение по автомагистрали частично ограничено.

Как сообщают здешние Telegram-каналы, происшествие произошло в четверг, 20 января, на трассе "Одесса – Рени", недалеко от села Дальник.

Карта с отметкой, где произошло ДТП
Карта с отметкой, где произошло ДТП

Согласно сообщению очевидцев ДТП, крупногабаритный автомобиль перекрыл больший участок проезжей части, поэтому движение транспорта там ограничено.

Авария на трассе под Одессой
Авария на трассе под Одессой

На месте автособытия сейчас работают инспекторы патрульной полиции и медики "скорой". Официальной информации о количестве пострадавших, травмировавшихся в результате аварии пока нет, но по предварительным сведениям их несколько.

Авария на трассе в Одесской области

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют представители правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на автодороге в Сумской области фура выехала на "встречу" и мощным ударом протаранила легковушку. Транспортное средство вылетело за обочину дороги где попало в кювет. К сожалению, водитель транспортного средства не выжил.

Теги:
#ДТП #Авария #Легковушка #Одесская область #Пострадавшие #Фура
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