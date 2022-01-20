Під Одесою фура зіткнулася з легковиком та перекрила проїзд, є постраждалі (фото та відео)

Унаслідок аварії фура перекрила проїзд іншому транспорту

На трасі в Одеській області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими за участі легкового автомобіля та фури. В результаті зіткнення двох транспортних засобів рух автошляхом частково обмежено.

Як повідомляють тутешні Telegram-канали, автопригода відбулась у четвер, 20 січня, на трасі "Одеса – Рені", неподалік села Дальник.

Карта з позначкою, де сталася ДТП

Згідно з повідомленням очевидців ДТП, великогабаритний автомобіль перекрив більшу ділянку проїзної частини, тож рух транспорту там зараз обмежено.

Аварія на трасі під Одесою

На місці автоподії зараз працюють інспектори патрульної поліції та медики "швидкої". Офіційної інформації щодо кількості постраждалих, які травмувалися в результаті аварії поки що немає, але за попередніми відомостями їх декілька.

Аварія на трасі в Одеській області

Зараз обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують представники правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на автошляху в Сумській області фура виїхала на "зустрічку" та потужним ударом протаранила легковик. Транспортний засіб вилетів за узбіччя дороги, де потрапив у кювет. На жаль, водій транспортного засобу не вижив.