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Собирался отравить беременную жену: в Житомире задержали мужчину, который спланировал убийство жены (фото и видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Житомире копы задержали подозреваемого в покушении на убийство беременной женщины Новость обновлена 20 января 2022, 16:33
В Житомире копы задержали подозреваемого в покушении на убийство беременной женщины

Мужчина пытался отравить любимую опасными лекарственными препаратами, а она об этом даже не подозревала

В Житомире представители правоохранительных органов задержали 41-летнего жителя районного центра, обоснованно подозреваемого в попытке убийства своей беременной сожительницы, которая находится на шестом месяце беременности.

Как сообщают в пресс-службе Нацполиции в Житомирской области, муж задумал лишить жизни собственной жены из-за длительных неприязненных отношений с ней. За неделю полицейские занимались фиксацией действий по подготовке злоумышленника к совершению непоправимого и когда собрали необходимое количество неопровержимых доказательств, задержали его.

Мужчину задержали на территории железнодорожного вокзала
Мужчину задержали на территории железнодорожного вокзала

Предварительно известно, что в среду, 19 января, житель Коростеня приехал в областной центр, где купил для своей любимой сильнодействующий медицинский препарат, продажи которого в свободном доступе ограничены.

Задержание мужчины попало на видео

Находившиеся при нем лекарства были изъяты. В дальнейшем их планируют отправить на исследования экспертам.

Сильнодействующий медицинский препарат, предназначенный для убийства женщины
Сильнодействующий медицинский препарат, предназначенный для убийства женщины

Также в полиции отмечают, что задержанный является обвиняемым в совершении грабежа, а также причинении тяжких травм другому лицу. Судебное разбирательство по указанным фактам продолжается.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Согласно действующему законодательству ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в деревне под Киевом неадекватный ревнивец до смерти забил свою беременную жену. Находясь в нетрезвом состоянии, сожитель нанес женщине множество ударов по голове и телу, в результате которых она умерла до приезда "скорой".

Теги:
#Полиция #Житомирская область #Задержание #Покушение на убийство #Попытка убийства
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