Збирався отруїти вагітну дружину: у Житомирі затримали чоловіка, який спланував убивство дружини (фото та відео)

Чоловік намагався отруїти кохану небезпечними лікарськими препаратами, а вона про це навіть не підозрювала

У Житомирі представники правоохоронних органів затримали 41-річного жителя районного центру, якого обґрунтовано підозрюють у спробі вбивства своєї вагітної співмешканки, яка перебуває на шостому місяці вагітності.

Як повідомляють у пресслужбі Нацполіції в Житомирській області, чоловік задумав позбавити життя власної дружини через тривалі неприязні стосунки із нею. Упродовж тижня поліцейські займались фіксацією дій з підготовки зловмисника до вчинення непоправного і коли зібрали необхідну кількість неспростовних доказів, затримали його.

Чоловіка затримали на території залізничного вокзалу

Попередньо відомо, що у середу, 19 січня, житель Коростеня приїхав до обласного центру, де купив для своєї коханої сильнодіючий медичний препарат, продаж якого у вільному доступі обмежено.

Затримання чоловіка потрапило на відео

Ліки, які знаходилися при ньому було вилучено. Надалі їх планують відправити на дослідження експертам.

Сильнодіючий медичний препарат, призначений для вбивства жінки

Також у поліції зазначають, що затриманий є обвинуваченим у вчиненні грабежу, а також спричиненні тяжких травм іншій особі. Судовий розгляд за вказаними фактами триває.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Згідно з чинним законодавством йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у селі під Києвом неадекватний ревнивець до смерті забив свою вагітну дружину. Перебуваючи у нетверезому стані співмешканець наніс жінці безліч ударів по голові та тілу, в результаті яких вона померла до приїзду "швидкої".