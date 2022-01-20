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Збирався отруїти вагітну дружину: у Житомирі затримали чоловіка, який спланував убивство дружини (фото та відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Житомирі копи затримали підозрюваного у замаху на вбивство вагітної жінки Новина оновлена 20 січня 2022, 16:33
У Житомирі копи затримали підозрюваного у замаху на вбивство вагітної жінки

Чоловік намагався отруїти кохану небезпечними лікарськими препаратами, а вона про це навіть не підозрювала

У Житомирі представники правоохоронних органів затримали 41-річного жителя районного центру, якого обґрунтовано підозрюють у спробі вбивства своєї вагітної співмешканки, яка перебуває на шостому місяці вагітності.

Як повідомляють у пресслужбі Нацполіції в Житомирській області, чоловік задумав позбавити життя власної дружини через тривалі неприязні стосунки із нею. Упродовж тижня поліцейські займались фіксацією дій з підготовки зловмисника до вчинення непоправного і коли зібрали необхідну кількість неспростовних доказів, затримали його.

Чоловіка затримали на території залізничного вокзалу
Чоловіка затримали на території залізничного вокзалу

Попередньо відомо, що у середу, 19 січня, житель Коростеня приїхав до обласного центру, де купив для своєї коханої сильнодіючий медичний препарат, продаж якого у вільному доступі обмежено.

Затримання чоловіка потрапило на відео

Ліки, які знаходилися при ньому було вилучено. Надалі їх планують відправити на дослідження експертам.

Сильнодіючий медичний препарат, призначений для вбивства жінки
Сильнодіючий медичний препарат, призначений для вбивства жінки

Також у поліції зазначають, що затриманий є обвинуваченим у вчиненні грабежу, а також спричиненні тяжких травм іншій особі. Судовий розгляд за вказаними фактами триває.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Згідно з чинним законодавством йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у селі під Києвом неадекватний ревнивець до смерті забив свою вагітну дружину. Перебуваючи у нетверезому стані співмешканець наніс жінці безліч ударів по голові та тілу, в результаті яких вона померла до приїзду "швидкої".

Теги:
#Поліція #Житомирська область #Затримання #Замах на вбивство #Спроба вбивства
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