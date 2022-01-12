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Під Києвом п'яний ревнивець забив до смерті свою вагітну дружину (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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На Броварщині поліцейські затримали вбивцю Новина оновлена 12 січня 2022, 16:03
На Броварщині поліцейські затримали вбивцю

Чоловік вже жаліє про скоєне, але покарання йому не уникнути

У селі Баришівка Київської області п'яний чоловік забив до смерті свою співмешканку. Жінка могла бути вагітною.

Як повідомили у пресцентрі Національної поліції Київщини, трагічна подія трапилася в одному з приватних будинків Баришівки близько 21:40 години вечора. Інформацію про смерть жінки копи отримали від фельдшера "швидкої".

По прибуттю на виклик слідчим вдалося встановити, що 30-річний, повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння та посварився зі своєю 34-річною дружиною.

Жінка, яку вбив затриманий правоохоронцями громадянина
Жінка, яку вбив затриманий правоохоронцями громадянина

Під час словесної перепалки, розлючений господар наніс співмешканці безліч травм: бив її кулаками по голові та ногами по тілу. Зупинився кривдник лише тоді, коли помітив бездиханне тіло своєї коханої.

Відтак, правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні вбивства, подальшу долю якого тепер встановлюватиме суд.

У селі на Київщині затримали вбивцю

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці правоохоронці затримали неповнолітнього, який вдарив ножем бездомного. Чоловіка госпіталізували з колото-різаною травмою шиї, а молодику, який аргументував свої дії особистою неприязню, тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Теги:
#Поліція #Побиття #Київщина #Баришівка #ГУНП #Вбивство
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