Під Києвом п'яний ревнивець забив до смерті свою вагітну дружину (фото)

Чоловік вже жаліє про скоєне, але покарання йому не уникнути

У селі Баришівка Київської області п'яний чоловік забив до смерті свою співмешканку. Жінка могла бути вагітною.

Як повідомили у пресцентрі Національної поліції Київщини, трагічна подія трапилася в одному з приватних будинків Баришівки близько 21:40 години вечора. Інформацію про смерть жінки копи отримали від фельдшера "швидкої".

По прибуттю на виклик слідчим вдалося встановити, що 30-річний, повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння та посварився зі своєю 34-річною дружиною.

Жінка, яку вбив затриманий правоохоронцями громадянина

Під час словесної перепалки, розлючений господар наніс співмешканці безліч травм: бив її кулаками по голові та ногами по тілу. Зупинився кривдник лише тоді, коли помітив бездиханне тіло своєї коханої.

Відтак, правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні вбивства, подальшу долю якого тепер встановлюватиме суд.

У селі на Київщині затримали вбивцю

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці правоохоронці затримали неповнолітнього, який вдарив ножем бездомного. Чоловіка госпіталізували з колото-різаною травмою шиї, а молодику, який аргументував свої дії особистою неприязню, тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.