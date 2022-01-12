Під Києвом п'яний ревнивець забив до смерті свою вагітну дружину (фото)
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Чоловік вже жаліє про скоєне, але покарання йому не уникнути
У селі Баришівка Київської області п'яний чоловік забив до смерті свою співмешканку. Жінка могла бути вагітною.
Як повідомили у пресцентрі Національної поліції Київщини, трагічна подія трапилася в одному з приватних будинків Баришівки близько 21:40 години вечора. Інформацію про смерть жінки копи отримали від фельдшера "швидкої".
По прибуттю на виклик слідчим вдалося встановити, що 30-річний, повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння та посварився зі своєю 34-річною дружиною.
Під час словесної перепалки, розлючений господар наніс співмешканці безліч травм: бив її кулаками по голові та ногами по тілу. Зупинився кривдник лише тоді, коли помітив бездиханне тіло своєї коханої.
Відтак, правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні вбивства, подальшу долю якого тепер встановлюватиме суд.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці правоохоронці затримали неповнолітнього, який вдарив ножем бездомного. Чоловіка госпіталізували з колото-різаною травмою шиї, а молодику, який аргументував свої дії особистою неприязню, тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.
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