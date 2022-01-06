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Вдарив безхатченка ножем у шию: у Києві поліція затримала підлітка (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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НП сталася у лісопарковій зоні Новина оновлена 06 січня 2022, 12:43
НП сталася у лісопарковій зоні

Швидку для постраждалого викликали супутники фігуранта.

У Києві у Дарницькому районі за напад на безпритульного затримали неповнолітнього юнака. Удар ножем у шию чоловік отримав через раптову неприязнь.

Про це повідомляє столична поліція.

Інцидент стався на вулиці Бориспільській у лісопарковій зоні. Інформацію про постраждалого до поліції передали лікарі. Вони госпіталізували безхатченка з проникаючим колото-різаним пораненням. Потерпілому 47 років.

Ймовірне знаряддя злочину
Ймовірне знаряддя злочину

Поліція затримала нападника — хлопця з Києва 2004 року народження. У поліції повідомили, що ймовірного підозрюваного вони виявили на місці пригоди, раніше він у поле зору правоохоронців не потрапляв. Він розповів, що напав на безпритульного через раптову неприязнь. Швидку викликали товариші фігуранта.

Ймовірному нападнику немає 18 років
Ймовірному нападнику немає 18 років

За замах на умисне вбивство хлопцю загрожує до 15 років ув’язнення. Підозру йому ще не висунули.

"Телеграф" раніше писав про вбивство безпритульних у Дніпрі заради забави — їм завдали ударів гострим предметом та вдарили бетонною плитою по голові. Підозрюваними у розслідуванні стала компанія молодих людей — два хлопці та дівчина.

Теги:
#Київ #Ніж #Підліток #Бездомний
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