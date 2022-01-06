Ударил бездомного ножом в шею: в Киеве полиция задержала подростка (фото)
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Скорую для пострадавшего вызвали спутники фигуранта.
В Киеве в Дарницком районе за нападение на бездомного задержали несовершеннолетнего юношу. Удар ножом в шею мужчина получил из-за внезапной неприязни.
Об этом сообщает столичная полиция.
Инцидент произошел на улице Бориспольской в лесопарковой зоне. Информацию о пострадавшем в полицию передали врачи. Они госпитализировали бездомного с проникающим колото-резаным ранением. Пострадавшему 47 лет.
Прибывшая полиция задержала нападавшего — парня из Киева 2004 года рождения. В полиции сообщили, что вероятного подозреваемого они обнаружили на месте происшествия, ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал. Он рассказал, что напал на бездомного из-за внезапно возникшей неприязни. Скорую вызвали товарищи фигуранта.
За покушение на умышленное убийство парню грозит до 15 лет лишения свободы. Подозрение ему еще не выдвинули.
"Телеграф" ранее писал про убийство бездомных в Днепре ради забавы — им нанесли удары острым предметом и ударили бетонной плитой по голове. Подозреваемыми в расследовании стала компания молодых людей — два парня и девушка.
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