Ударил бездомного ножом в шею: в Киеве полиция задержала подростка (фото)

Скорую для пострадавшего вызвали спутники фигуранта.

В Киеве в Дарницком районе за нападение на бездомного задержали несовершеннолетнего юношу. Удар ножом в шею мужчина получил из-за внезапной неприязни.

Об этом сообщает столичная полиция.

Инцидент произошел на улице Бориспольской в лесопарковой зоне. Информацию о пострадавшем в полицию передали врачи. Они госпитализировали бездомного с проникающим колото-резаным ранением. Пострадавшему 47 лет.

Предполагаемое орудие преступления

Прибывшая полиция задержала нападавшего — парня из Киева 2004 года рождения. В полиции сообщили, что вероятного подозреваемого они обнаружили на месте происшествия, ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал. Он рассказал, что напал на бездомного из-за внезапно возникшей неприязни. Скорую вызвали товарищи фигуранта.

Вероятному нападавшему нет 18 лет

За покушение на умышленное убийство парню грозит до 15 лет лишения свободы. Подозрение ему еще не выдвинули.

"Телеграф" ранее писал про убийство бездомных в Днепре ради забавы — им нанесли удары острым предметом и ударили бетонной плитой по голове. Подозреваемыми в расследовании стала компания молодых людей — два парня и девушка.