Кричала и давала подзатыльники: в школе на Закарпатье "математичка" издевалась над ребенком (видео)

Своими криками и применением силы псевдо-педагог довела ребенка до слез

В одном из учебных заведений в Закарпатской области учительница математики издевалась над учеником: женщина громко кричала на ребенка и несколько раз ударила его по голове.

Скандальное видео, которое удалось снять другим ученикам, присутствовавшим в тот момент на уроке, выложили в сеть.

На кадрах видно, как разгневанная педагог громко кричит на ребенка, который не может решить математический пример, потом женщина срывается еще больше, и начинает давать мальчику подзатыльники. В результате школьник не выдержал унижения и расплакался.

Булинг ребенка в школе

После того как видео издевательств в школе, расположенной в селе в селе Верхнее Водяное, что в Раховском районе Закарпатской области, попало в соцсети, к делу подключилась полиция.

В пресс-центре правоохранительных органов области сообщили, что в учебное заведение выезжала группа быстрого реагирования, которая зарегистрировала событие должным образом.

Инцидент сейчас расследуют в рамках статьи 173-4 КУоАП – буллинг или травля участника учебного процесса. Информации по открытию уголовного производства нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одной из школ в столице учитель угрожал ученикам "выбить мозги" и обзывал детей "козлами". Учащимся удалось запечатлеть скандальный инцидент и "слить" его в сеть.