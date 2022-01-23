Кричала і давала потиличники: у школі на Закарпатті "математичка" знущалася з дитини (відео)

Своїми криками та застосуванням сили псевдо-педагог довела дитину до сліз

В одному з навчальних закладів у Закарпатській області вчителька математики знущалася з учня: жінка голосно кричала на дитину та кілька разів вдарила його по голові.

Скандальне відео, яке вдалося зняти іншим учням, присутнім в той момент на уроці, виклали в мережу.

На кадрах видно, як розгнівана педагогиня голосно кричить на дитину, яка не може розв'язати математичний приклад, потім жінка зривається ще більше, та починає давати хлопчику запотиличники. У результаті школяр не витримав приниження та розплакався.

Булінг дитини у школі

Після того, як відео знущань зі школи, розташованій у селі в селі Верхнє Водяне, що в Рахівському районі Закарпатської області, потрапило в соцмережі, до справи долучилася поліція.

У пресцентрі правоохоронних органів області повідомили, що до навчального закладу виїжджала група швидкого реагування, яка зареєструвала подію належним чином.

Інцидент зараз розслідують в рамках статті 173-4 КУпАП — булінг або цькування учасника навчального процесу. Інформації щодо відкриття кримінального провадження немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одній зі шкіл у столиці вчитель погрожував учням "вибити мізки" та обзивав дітей "козлами". Учням вдалося зафільмувати скандальний інцидент та "злити" його в мережу.