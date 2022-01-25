"Готовь сани с лета": в заснеженной Полтаве коммунальщики вышли косить траву (видеофакт)

Что спровоцировало рабочих на такие действия, пока остается загадкой

В Полтаве недалеко от железнодорожных путей заметили нескольких работников коммунальной службы, которые косят сухие сорняки. "Преданная работа" коммунальщиков попала на видео, которое сразу "слили" в сеть.

Как сообщает Telegram-канал "Труха Полтава", причины такой "спешки" пока остаются неизвестными.

На кадрах видно, как на улице медленно пролетает снег, а рабочие предприятия в оранжевых жилетах, вооружившись электрокосилками, срезают прошлогодний сухостой, который "погруз" в снежных сугробах.

Видео инцидента попало в сеть

В комментариях под публикацией пользователи сети отмечают, что ничего подобного в том, что работники "наводят порядки не имеет", ведь какую задачу руководство даст — такое и должны выполнить.

Кое-кто также отмечает, что косить сорняк явно коммунальщиков заставили, ведь по этой дороге будет курсировать кто-то из "больших" чиновников.

Есть и такие, кто предполагает, что косить прошлогоднюю траву газонокосилками надумали, чтобы "отмыть" немного горючего.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как российские коммунальщики напали на женщину во дворе одной из здешних многоэтажек. Агрессивные мужчины толкали бабушку и даже сломали руку заступившемуся за нее мужу. Конфликт возник из-за того, что пенсионерка попросила у представителей организации предоставить разрешение на срез деревьев вокруг придомовой территории.