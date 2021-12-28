В России коммунальщики под крики детей избили бабушку и сломали руку прохожему (видео)

Работник коммунальной службы неадекватно отреагировал на замечания пенсионерки

В России два коммунальщика устроили конфликт с жителями многоэтажек. В результате неадекватного поведения работников коммунального предприятия пострадала бабушка и заступившийся за нее прохожий.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", мужчины приехали привести в порядок благоустройство на территории двора вблизи многоэтажного дома: пилили деревья, собирали мусор. В какой-то момент к ним подошла пожилая жительница одного из домов и сделала замечание, попросив не бросать срезанные ветки в сад, за которым она ухаживает. Также женщина спросила, есть ли у коммунальщиков официальное разрешение на срез деревьев и попросила его показать.

Реакция мужчин была крайне неожиданной: один из них набросился на пенсионерку и стал ее толкать. На крики старушки подбежал случайный прохожий и решил за нее заступиться. В результате — ему сломали руку. Потом один из молодых людей подошел к пенсионерке, ударил ногой, а затем толкнул бедную старушку с такой силой, что та просто упала на землю.

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Нападение российских коммунальщиков на прохожих

Отмечается так же, что на какие-либо замечания прохожих агрессивные мужчины не реагировали.

Сейчас делом нападения работников коммунальной службы на жителей двора занимаются правоохранительные органы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Харьковщине работники коммунальной службы случайно выкопали человеческие останки. Историки предполагают, что это могут быть кости немцев или красноармейцев, погибших в Изюме во время Второй мировой войны.