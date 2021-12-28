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У Росії комунальники під крики дітей побили бабусю та зламали руку перехожому (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Фактом щодо нападу тепер займаються правоохоронні органи
Фактом щодо нападу тепер займаються правоохоронні органи

Працівник комунальної служби неадекватно відреагував на зауваження пенсіонерки

У Росії двоє комунальників влаштували конфлікт із жителями багатоповерхівок. В результаті неадекватної поведінки працівників комунального підприємства постраждала бабуся та перехожий, який за неї заступився.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", чоловіки приїхали впорядкувати благоустрій на території двору поблизу багатоповерхового будинку: пиляли дерева, збирали сміття. В якийсь момент до них підійшла літня жителька одного з будинків та зробила зауваження, попросивши не кидати зрізані гілки до садка, який вона доглядає. Також жінка запитала, чи мають комунальники офіційний дозвіл на зрізання дерев та попросила його показати.

Реакція чоловіків була вкрай неочікуваною: один з них накинувся на пенсіонерку та почав її штовхати. На крики старенької підбіг чоловік та вирішив за неї заступитися. В результаті — йому зламали руку. Опісля, один з молодиків підбіг до бабусі, вдарив ногою, а потім штовхнув с такою силою, що літня людина просто впала на землю.

Увага, на відео 18+ присутня ненормативна лексика!

Напад російських комунальників на перехожих

Зазначається також, що на будь-які зауваження перехожих агресивні чоловіки не реагували.

Зараз справою щодо нападу працівників комунальної служби на жителів двору займаються правоохоронні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Харківщині працівники комунальної служби випадково викопали людські рештки. Історики припускають, що це можуть бути кістки німців або червоноармійців, які загинули в Ізюмі під час Другої світової війни.

Теги:
#Росія #Поліція #Напад #Комунальники #Відео
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