"Готуй сани з літа": у засніженій Полтаві комунальники вийшли косити траву (відеофакт)

Що спровокувало робітників на такі дії поки що залишається загадкою

У Полтаві неподалік залізничних колій помітили кількох працівників комунальної служби, які косять сухі бур'яни. "Віддана робота" комунальників потрапила на відео, яке одразу "злили" в мережу.

Як повідомляє Telegram-канал "Труха Полтава", причини такого "поспіху" поки що залишаються невідомими.

На кадрах видно, як на вулиці повільно пролітає сніг, а робітники підприємства у помаранчевих жилетах, озброївшись електрокосарками, зрізають тогорічний сухостій, який "погруз" і снігових кучугурах.

Відео інциденту потрапило в мережу

У коментарях під публікацією користувачі мережі зазначають, що нічого такого у тому, що працівники "наводять порядки не має", адже, яке завдання керівництво дасть — таке й мусять виповнити.

Дехто також відзначає, що косити бур'ян вочевидь комунальників заставили, адже цією дорогою буде курсувати хтось із "великих" чиновників.

Є й такі, хто припускає, що косити минулорічну траву газонокосарками надумали, аби "відмити" трохи пального.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російські комунальники напали на жінку у дворі однієї з тутешніх багатоповерхівок. Агресивні чоловіки штовхали бабусю та навіть зламали руку чоловікові, який за неї вступився. Конфлікт виник через те, що пенсіонерка попросила у представників організації надати дозвіл на зріз дерев навколо прибудинкової території.