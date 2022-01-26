"Вывалил свои причандалы": на Ровенщине школьницу преследовал эксгибиционист

Спастись от преследования незнакомым мужчиной ребенок смог в магазине

В Ровенской области родители бьют тревогу, ведь убеждены — в Здолбунове орудует эксгибиционист. Делом уже занимаются правоохранительные органы.

Тревожная информация о мужчине, который преследует маленьких детей и демонстрирует им свои половые органы, обнародовали в соцсети.

Мать 13-летней девочки, которая стала жертвой извращенца, отметила, что инцидент произошел, когда ее дочь направлялась с кружка домой. Ребенок вышел из маршрутки и за ним стал двигаться незнакомый взрослый мужчина. Когда же школьница заметила, что ее преследуют, ускорила походку, а после внезапно остановилась. В этот момент незнакомец резко остановился вслед за девочкой и "вывалил свои причандалы" прямо на глазах у ребенка. Малышка испугалась и забежала в первый же магазин, откуда ее уже забирал взрослый брат, которому позвонила испуганная девочка и рассказала о случившемся.

Как известно, по указанному факту полиция уже начала необходимые проверки в рамках части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины о совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

Об этом пресс-центр правоохранителей сообщил во вторник, 25 января, отметив, что 41-летняя жительница Здолбунова, мать пострадавшего ребенка, обратилась в отделение с письменным заявлением о развращении ее несовершеннолетней дочери.

Также отмечается, что правоохранители сейчас делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и разыскать его.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Кривом Роге разоблачили мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал свою же собственную дочь. У девочки нет матери, и рассказать горькую правду об отце смогла только психологу.