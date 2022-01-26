Рус

"Вивалив своє причандалля": на Рівненщині школярку переслідував ексгібіціоніст

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
262
Розбещення малолітніх Новина оновлена 26 січня 2022, 09:37
Розбещення малолітніх

Врятуватись від переслідування незнайомим чоловіком дитина змогла у магазині

У Рівненській області батьки б'ють на сполох, адже переконані — у Здолбунові орудує ексгібіціоніст. Справою вже займаються правоохоронні органи.

Тривожну інформацію про чоловіка, який переслідує маленьких дітей та демонструє їм свої статеві органи, оприлюднили в соцмережі. Матір 13-річної дівчинки, яка стала жертвою збоченця, зазначила, що інцидент трапився, коли її донька прямувала з гуртка додому. Дитина вийшла з маршрутки і за нею почав рухатися незнайомий дорослий чоловік. Коли ж школярка помітила, що її переслідують, прискорила ходу, а після раптово зупинилася. В цей момент незнайомець різко зупинився та "вивалив своє причандалля" прямо на очах у дитини. Мала злякалася та забігла до першого ж магазину, звідки її вже забирав дорослий брат, якому подзвонила налякана дівчинка та розповіла про те, що сталося.

Як відомо, за вказаним фактом поліція вже розпочала необхідні перевірки в рамках частини 2 статті 156 Кримінального кодексу України щодо вчинення розпусних дій до малолітньої особи. Про це пресцентр правоохоронців повідомив у вівторок, 25 січня, зазначивши, що 41-річна мешканка Здолбунова, матір постраждалої дитини, звернулася до відділку з письмовою заявою про розбещення її неповнолітньої доньки.

Також зазначається, що правоохоронці зараз роблять усе можливе, аби встановити особу зловмисника та розшукати його.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Кривому Розі викрили чоловіка, який упродовж кількох років ґвалтував свою ж власну доньку. Дівчинка не має матері, тож розповісти гірку правду про батька змогла лише психологу.

Теги:
#Рівненська область #Поліція #Розбещення #Дитина #розбещення неповнолітніх
Страшно стати біженцем
Україна
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Страшно стати біженцем
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Категорія
США оприлюднили частковий перелік санкцій проти РФ
Постраждають технології та економіка: у США розповіли, що загрожує Росії у випадку наступу на Україну
Дата публікації
Категорія
Астролог спрогнозував, наскільки ймовірним є Майдан проти Зеленського
Коли можуть скинути Зеленського та які його шанси на другий термін: астролог озвучив прогноз
Дата публікації
Категорія
Останні дні січня знову підготували для українців погодні сюрпризи
Україну різко накриє потепління: синоптики назвали дату
Дата публікації
Категорія
Нардеп Андрій Клочко
Нардеп-мільйонер винаймає житло за бюджетні гроші, купуючи мамі Tesla (розслідування)