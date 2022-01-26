"Вивалив своє причандалля": на Рівненщині школярку переслідував ексгібіціоніст

Врятуватись від переслідування незнайомим чоловіком дитина змогла у магазині

У Рівненській області батьки б'ють на сполох, адже переконані — у Здолбунові орудує ексгібіціоніст. Справою вже займаються правоохоронні органи.

Тривожну інформацію про чоловіка, який переслідує маленьких дітей та демонструє їм свої статеві органи, оприлюднили в соцмережі. Матір 13-річної дівчинки, яка стала жертвою збоченця, зазначила, що інцидент трапився, коли її донька прямувала з гуртка додому. Дитина вийшла з маршрутки і за нею почав рухатися незнайомий дорослий чоловік. Коли ж школярка помітила, що її переслідують, прискорила ходу, а після раптово зупинилася. В цей момент незнайомець різко зупинився та "вивалив своє причандалля" прямо на очах у дитини. Мала злякалася та забігла до першого ж магазину, звідки її вже забирав дорослий брат, якому подзвонила налякана дівчинка та розповіла про те, що сталося.

Як відомо, за вказаним фактом поліція вже розпочала необхідні перевірки в рамках частини 2 статті 156 Кримінального кодексу України щодо вчинення розпусних дій до малолітньої особи. Про це пресцентр правоохоронців повідомив у вівторок, 25 січня, зазначивши, що 41-річна мешканка Здолбунова, матір постраждалої дитини, звернулася до відділку з письмовою заявою про розбещення її неповнолітньої доньки.

Також зазначається, що правоохоронці зараз роблять усе можливе, аби встановити особу зловмисника та розшукати його.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Кривому Розі викрили чоловіка, який упродовж кількох років ґвалтував свою ж власну доньку. Дівчинка не має матері, тож розповісти гірку правду про батька змогла лише психологу.