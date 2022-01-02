Два роки страждань: у Кривому Розі чоловік ґвалтував дочку-підлітка

У дівчинки немає матері, відкритись вона змогла психологу.

У Кривому Розі Дніпропетровської області під вартою перебуває чоловік, який кілька років ґвалтував свою доньку.

Про це повідомляє регіональний сайт "Інформатор", посилаючись на прокуратуру міста.

Як стало відомо, двох дітей – дівчинку 12 років і хлопчика виховував батько, мати померла. Станом справ у сім’ї зацікавилися соціальні служби, тоді й з’ясувалося, що дівчинку ґвалтує батько. Вона розповіла про це психологу.

Постраждалу дівчинку та другу дитину з батьківського будинку забрали ще влітку. Вони перебувають у безпеці – у реабілітаційному центрі. Про стан постраждалого підлітка не повідомляється. 35-річному агресору, який два рокинасилував неповнолітню дівчинку, повідомили про підозру. Він перебуває під вартою, поки поліція розслідує всі обставини справи до суду.

Раніше на Дніпропетровщині вже фіксували подібний випадок. Жертвами батька-ґвалтівника стали три дівчинки. Знущання тривали 10 років. Молодшій дитині на момент наруги було шість років. Старша – 2004 року народження. Щоб змусити дітей мовчати, він погрожував позбавити їх їжі.

"Телеграф" також писав про затримання педофіла у Львові. Він переодягся в жіночий одяг і одягнувши окуляри проник в одну зі шкіл міста. Там об’єктом його атаки стала семикласниця, але чоловіка злякали. Як виявилося, за ним тягнеться шлейф подібних злочинів у Києві та його розшукують сили правопорядку. Об’єктом інтересу ставали винятково маленькі дівчатка.