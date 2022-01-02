Укр

Два года страданий: в Кривом Роге мужчина насиловал дочь-подростка

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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В семье - двое детей.
В семье - двое детей.

У девочки нет матери, открыться она смогла психологу.

В Кривом Роге Днепропетровской области под стражей находится мужчина, который несколько лет насиловал свою дочь.

Об этом сообщает региональный сайт "Информатор", ссылаясь на прокуратуру города.

Как стало известно, двоих детей — девочку 12 лет и мальчика воспитывал отец, мать умерла. Состоянием дел в семье заинтересовались социальные службы, тогда и выяснилось, что девочку насилует отец. Она рассказала об этом психологу.

Пострадавшую девочку и второго ребенка из родительского дома забрали еще летом. Они находятся в безопасности — в реабилитационном центре. О состоянии пострадавшего подростка не сообщается. 35-летнему агрессору два года насиловавшему несовершеннолетнюю девочку сообщили о подозрении. Он находится под стражей пока полиция расследует все обстоятельства дела до суда.

Ранее в Днепропетровской области уже фиксировали подобный случай. Жертвами отца-насильника стали три девочки. Издевательства продолжались 10 лет. Младшему ребенку на момент надругательства было шесть лет. Старшая — 2004 года рождения. Чтобы заставить детей молчать, он угрожал лишить их пищи.

"Телеграф" также писал про поимку педофила во Львове. Он переоделся в женскую одежду и надев очки проник в одну из школ города. Там объектом его атаки стала семиклассница, но мужчину спугнули. Как оказалось — за ним тянется шлейф подобных преступлений в Киеве и его разыскивают силы правопорядка. Объектом интереса становились исключительно маленькие девочки.

Теги:
#Изнасилование #Ребенок #Отец #Днепропетровская область #Кривой Рог
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