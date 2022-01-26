Врачи смогли спасти подростку функцию руки, поменяв местами два отрубленных пальца

Возможность вернуть конечность на место ограничена по времени

Зная, с какими бытовыми и производственными травмами попадают пациенты в ожоговое отделение Закарпатской областной клинической больницы имени Андрея Новака, можно сделать вывод, что и жизнь трудна, и работа во многих случаях опасна. В эту ужгородскую больницу доставляют пострадавших в ДТП, от взрывов и боевых травм, а также людей, которые травмируются на высокоэнергетических станках на производстве или циркулярными пилами, бензопилами, болгарками в быту и т.д.

Но если травмированного быстро доставят в медицинское учреждение, то шансов полностью или частично восстановить отрезанные пальцы, руку или ногу становится гораздо больше.

Информацией об успешных операциях специалисты на сайте больницы делятся не ради хвастовства, а для того, чтобы граждане знали: за их здоровье здесь будут бороться, применяя знания, опыт, новые технологии и совершенно искренне переживая. Одно из недавних сообщений – о том, как пациенту восстанавливали раздробленную руку.

"Телеграфу" подробности операции рассказал заведующий ожоговым отделением Закарпатской областной больницы, микрохирург, кандидат медицинских наук Андрей Погориляк.

Микрохирург Андрей Погориляк

"Мужчина в лесу рубил дрова, большое дерево упало с высоты и ему бревно диаметром сантиметров 30 ударило по предплечью. Левая рука оказалась практически оторвана – висела на нескольких кусочках кожи, кости раздроблены в нескольких местах, сосуды перебиты… Ну и зона размозжения – примерно треть сегмента, поэтому нам предстояло принять решение: быть или не быть руке. Если бы это был человек старшего возраста, было бы однозначно решение об ампутации, но так как пациенту не было еще 40 лет, то решили попробовать восстановить руку. И, слава Богу, все это нам удалось".

Если пострадала рука – запаса времени очень мало

Как оказалось, операция от подготовки до завершения длилась едва ли не 5 часов.

"Чистого времени – чуть больше 4-х часов, — объясняет медик. — Сложили все кости, потом выделили все анатомически поврежденные образования — сосуды, нервы, определились, с тем, чего не хватает, что размозжено. Так как зона размозжения была довольно-таки приличная — нельзя было просто конец в конец сшить сосуды, нам пришлось дополнительно взять сосуд пострадавшего мужчины, чтобы сделать вставки и восстановить артериальный, а потом венозный кровоток".

На операциях работает бригада медиков

Кроме того, восстановили нервы и мышцы – те, которые можно было восстановить, после чего сделали пластику раны местными тканями. По словам Андрея Иосифовича, был в этой драматической ситуации и один момент, сработавший в пользу пострадавшего.

"Его везли издалека, но, к счастью, как это часто бывает в таких случаях, затратили короткое время. Потому что, если бы ехали дольше, то о приживлении реплантированной конечности не могло быть и речи. Например, ампутированный палец можно пришивать на протяжении 12-15 часов (при зимней погоде), а если пострадала рука, предплечье, то у нас запаса времени очень мало – 6, максимум, 7 часов, чтобы пришить эту руку. Надо принимать решение оперативно и все делать очень быстро. Нам это удалось!".

(Фотографии операции мы не публикуем из соображений цензуры и этичности, однако желающие могут ознакомиться с ними по ссылке в нашем закрытом телеграм-канале).

Как говорит Андрей Погориляк, реплантационная хирургия сейчас на таком этапе, что микрохирурги, которые занимаются приживлением отделенной от организма конечности или ее части, должны более-менее представлять итоговый результат, уже когда идут на операцию. В данном случае, сложность представляла большая зона размозжения.

У хирургов – свои "забобоны"

Оказалось, что сама операция проводилась еще в конце прошлого года. Но рассказывать "по горячим следам" об этом не принято. "У нас есть свои "забобоны" – мы не говорим об этом публично, пока я не увижу хороший результат, потому что, если скажешь раньше, обязательно возникнет какая-нибудь проблема.

А тут на протяжении 3 недель, когда пациент находился в стационаре, рука прижилась: все хорошо, мы его выписали домой. Затем он пришел уже на контрольный осмотр – слава Богу, все нормально. Поэтому можно об этом заявлять".

Примечательно, что Андрей Погориляк родом из Закарпатья, но 27 лет проработал в Донецке, куда был направлен в 1986 году после окончания медицинского факультета Ужгородского университета. "Попал на работу в Институт травматологии, областную травматологическую больницу г. Донецка. В 1988 году там открылось очень хорошее отделение микрохирургии кисти, где я проработал все время. Там же защитил кандидатскую диссертацию в 2005 году".

Одна из операций - мальчику пришили палец

За год до военных действий на Донбассе Андрей Иосифович вернулся в Ужгород, где ему предложили работу заведующего отделением ожоговой и пластической хирургии. На базе этого отделения и проводят, без преувеличения, уникальные операции по реплантации конечностей, пальцев рук и ног, устранение обширных дефектов и другие вмешательства для улучшения качества жизни пациентов. Признается, что объем работы довольно-таки большой.

"По нашей больнице бывает примерно 6-10 полных реплантаций в год. А просто тяжелых травм очень много, опытом по которым мы делимся с коллегами на съездах и конференциях, потому что это все исключительные случаи. Я думаю, что нам есть чем гордиться. В Украине очень мало людей, которые занимаются такими операциями. Это тяжело, это сложно, это долго, надо иметь навыки и опыт".

Пальцы пришили, поменяв местами

Теперь можно рассказать и еще об одном положительном результате гетеротопической реплантации конечности.

Операция длилась более 6-ти часов

"16-летний паренек отрезал циркулярной пилой себе все пять пальцев на руке. Нам об этом сообщили коллеги из района, чтобы мы успели подготовиться к операции. Когда подростка доставили к нам в больницу, выяснилось, что все пальцы пришить невозможно – первый, четвертый и пятый были не реплантабельные: очень травмированы и раздавлены пилой в нескольких местах. Оставались лишь второй и третий. Учитывая юный возраст пострадавшего, мы сделали гетеротопическую реплантацию – то есть, поменяли пальцы местами: второй (указательный) палец восстановили на своем месте, а вот третий (средний) палец пришили в позицию первого, чтобы у них появилась функция захвата".

Два пальца удалось спасти

"Операция была очень сложной и длилась более 6 часов, ведь нужно было сшить маленькие сосуды, артерии и вены, зафиксировать кости спицами, восстановить сухожилия и нервы, разрезанные пилой" – сообщается на сайте больницы. Участие в таких операциях принимает целая бригада специалистов.

Благодарности от пациентов, их родных и неравнодушных людей

Медики также обращаются к землякам с просьбой соблюдать правила техники безопасности при работе с разным оборудованием, чтобы уберечься от непредвиденных последствий.

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