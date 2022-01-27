Плохие новости для туристов: в Карпатах резко ухудшится погода (карта)

Туристов призывают воздержаться от похода в горы

Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах было объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает паблик "Снежная ситуация в Украинских Карпатах" на своей странице в соцсети, в четверг, 27 января, а также в пятницу, 28 января, в карпатских горах официально объявлен высокий уровень опасности из-за вероятного схождения лавин.

Согласно имеющимся данным, в связи с мощными снеговыми осадками и усилением вьюг на территории карпатских гор ожидается 3 уровень снеголавинной опасности.

Также отмечается, что ухудшение погодных условий в пятницу предполагается на высокогорьях в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в среднегорье на Львовщине.

Карта погодных условий

Спасатели настойчиво советуют воздержаться от походов в горы, ведь там вероятны схождения больших лавин.

Стоит отметить, что на днях погода в карпатских зонах отдыха радовала туристов высокими белоснежными холмами и солнцем. О чем свидетельствуют многочисленные фотографии отдыхающих, которыми пользователи делятся, находясь на территории горнолыжных курортов.

Фотографии пользователей сети с отдыха в горах

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Карпатах снежная лавина похоронила под собой группу туристов, которые, несмотря на предостережения спасателей и предупреждение об ухудшении погодных условий, все же решили уйти в горы.