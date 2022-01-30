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Ушла в колледж и пропала: на Черниговщине разыскивают 16-летнюю девушку (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Екатерина Тилькун пропала на Черниговщине Новость обновлена 30 января 2022, 12:00
Екатерина Тилькун пропала на Черниговщине

Девушку разыскивает ее приемная мама.

В Черниговской области женщина разыскивает свою 16-летнюю дочь, которая ушла на учебу в колледж, а домой уже не вернулась.

Как сообщает полиция Черниговской области, женщина обратилась к правоохранителям 29 января и рассказала, что 16-летняя девушка, являющаяся ее приемной дочерью, не вернулась с учебы домой.

Известно, что Екатерина Тилькун 2005 года учится в Черниговском экономическом колледже Национальной академии статистики, учета и аудита. Именно туда, по словам матери, девушка и ушла, а потом исчезла. Телефон подростка выключен, она не выходила на связь.

Екатерина имеет 160 сантиметров роста, худая. Среди особых примет – русые волосы с розовыми прядями. Девушка была одета в зеленую куртку с геометрическими фигурами, бордовые брюки и белые кроссовки с цветными вставками.

Правоохранители призывают всех, кто имеет хоть какую-то информацию о девушке, сообщить по номеру "102".

Екатерина Тилькун исчезла на Черниговщине – родители просят помощи в розыске
Екатерина Тилькун исчезла на Черниговщине – родители просят помощи в розыске

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве при странных обстоятельствах исчезла молодая девушка. Знакомые девушки указывают на причастность к этому ее парня, однако его тоже найти не могут.

Теги:
#Черниговская область #Полиция #Подросток #Исчезновение #Розыск
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