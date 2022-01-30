Пішла у коледж і пропала: на Чернігівщині розшукують 16-річну дівчину (фото)

Дівчину розшукує її прийомна мама.

У Чернігівській області жінка розшукує свою 16-річну доньку, яка пішла на навчання у коледж, а додому вже не повернулася.

Як повідомляє поліція Чернігівської області, жінка звернулася до правоохоронців 29 січня і розповіла, що 16-річна дівчина, яка є її прийомною донькою, не повернулася з навчання додому.

Відомо, що Катерина Тилькун 2005 року народження навчається у Чернігівському економічному коледжі Національної академії статистики, обліку та аудиту. Саме туди, за словами її матері, дівчина і пішла, а потім зникла. Телефон підлітка вимкнений, на зв’язок вона не виходила.

Катерина має 160 сантиметрів зросту, худа. Серед особливих прикмет — русяве волосся з рожевими пасмами. Дівчина була одягнена у зелену куртку з геометричними фігурами, бордові штани та білі кросівки з кольоровими вставками.

Правоохоронці закликають усіх, хто має хоч якусь інформацію про дівчину, повідомити за номером "102".

Катерина Тилькун зникла на Чернігівщині - батьки просять допомоги у розшуку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві за дивних обставин зникла молода дівчина. Знайомі дівчини вказують на причетність до цього її хлопця, однак його самого також знайти не можуть.