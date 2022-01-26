"Тримають у підвалі, часу мало": у Києві за дивних обставин зникла дівчина (фото)

Знайомі дівчини кажуть, що Ксюша раніше ніколи не зникала, а мати звинувачує нового бойфренда

У Києві шукають 29-річну Ксенію Корчаченко, яка зникла ще 13 січня і досі про неї немає жодної звістки.

Як розповіла "Телеграфу" мама зниклої уродженки Кременчука Вікторія, зв’язок із донькою обірвався два тижні тому. Вона звернулася до поліції, проте досі жодної інформації про Ксенію немає.

"Дочка працювала офіціанткою, близько п’яти місяців тому почала жити з хлопцем на ім’я Ростислав, саме він може бути причетний до того, що сталося", — вважає жінка.

Оскільки пошук через соцмережі та правоохоронців не увінчався успіхом, Вікторія звернулася до екстрасенсів.

"Мені відповіли, що доньку тримають десь у підвалі під Києвом, і часу у нас мало", — зі сльозами на очах каже жінка з проханням повідомити будь-яку інформацію про доньку за телефонами (097) 171-46-76 або "102" .

У чому була одягнена Ксюша того дня — невідомо. Проте з особливих прикмет — довге каштанове волосся, сірі очі.

Ксенія Корчаченко зникла у Києві

Знайомі Ксенії у слова екстрасенсів не вірять, проте вважають історію зникнення дівчини справді дивною. Ніколи раніше Ксюша не зникала, вела здоровий спосіб життя і часто з’являлася у соцмережах. Тепер зв’язок із нею обірвався. Про хлопця на ім’я Ростислав також нічого невідомо.

Пошук Ксенії в мережі

Нагадаємо, в Новгородській області РФ відбулася кричуща історія в багатодітній сім’ї. Мати вісьмох дітей 25 січня заявила про зникнення півторарічного малюка, після чого у банній печі знайшли фрагменти людських кісток.