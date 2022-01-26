Рус

"Тримають у підвалі, часу мало": у Києві за дивних обставин зникла дівчина (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
353
Ксенію Корчаченко не бачили з 13 січня Новина оновлена 26 січня 2022, 11:34
Ксенію Корчаченко не бачили з 13 січня

Знайомі дівчини кажуть, що Ксюша раніше ніколи не зникала, а мати звинувачує нового бойфренда

У Києві шукають 29-річну Ксенію Корчаченко, яка зникла ще 13 січня і досі про неї немає жодної звістки.

Як розповіла "Телеграфу" мама зниклої уродженки Кременчука Вікторія, зв’язок із донькою обірвався два тижні тому. Вона звернулася до поліції, проте досі жодної інформації про Ксенію немає.

"Дочка працювала офіціанткою, близько п’яти місяців тому почала жити з хлопцем на ім’я Ростислав, саме він може бути причетний до того, що сталося", — вважає жінка.

Оскільки пошук через соцмережі та правоохоронців не увінчався успіхом, Вікторія звернулася до екстрасенсів.

"Мені відповіли, що доньку тримають десь у підвалі під Києвом, і часу у нас мало", — зі сльозами на очах каже жінка з проханням повідомити будь-яку інформацію про доньку за телефонами (097) 171-46-76 або "102" .

У чому була одягнена Ксюша того дня — невідомо. Проте з особливих прикмет — довге каштанове волосся, сірі очі.

Ксенія Корчаченко зникла у Києві
Ксенія Корчаченко зникла у Києві

Знайомі Ксенії у слова екстрасенсів не вірять, проте вважають історію зникнення дівчини справді дивною. Ніколи раніше Ксюша не зникала, вела здоровий спосіб життя і часто з’являлася у соцмережах. Тепер зв’язок із нею обірвався. Про хлопця на ім’я Ростислав також нічого невідомо.

Пошук Ксенії в мережі
Пошук Ксенії в мережі

Нагадаємо, в Новгородській області РФ відбулася кричуща історія в багатодітній сім’ї. Мати вісьмох дітей 25 січня заявила про зникнення півторарічного малюка, після чого у банній печі знайшли фрагменти людських кісток.

Теги:
#Київ #Пошук #Зникнення людей #Пропала безвісти
Доведеться рятуватися в укритті чи евакуюватись
Україна
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Доведеться рятуватися в укритті чи евакуюватись
Якщо завтра війна: що брати, куди йти і як поводитися у разі гіршого сценарію
Дата публікації
Категорія
Ксенію Корчаченко не бачили з 13 січня
"Тримають у підвалі, часу мало": у Києві за дивних обставин зникла дівчина (фото)
Дата публікації
Категорія
"Омікрон" продовжує "захоплювати" Україну
Бережіть вуха! Вчені назвали новий симптом "Омікрону"
Дата публікації
Категорія
США оприлюднили частковий перелік санкцій проти РФ
Постраждають технології та економіка: у США розповіли, що загрожує Росії у випадку наступу на Україну
Дата публікації
Категорія
Астролог спрогнозував, наскільки ймовірним є Майдан проти Зеленського
Коли можуть скинути Зеленського та які його шанси на другий термін: астролог озвучив прогноз