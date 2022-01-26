"Держат в подвале, времени мало": в Киеве при странных обстоятельствах пропала девушка (фото)

Знакомые девушки говорят, что Ксюша раньше никогда не исчезала, а мать винит нового бойфренда

В Киеве ищут 29-летнюю Ксению Корчаченко, которая пропала еще 13 января и до сих пор о ней нет никакой весточки.

Как рассказала "Телеграфу" мама исчезнувшей уроженки Кременчуга Виктория, связь с дочерью оборвалась две недели назад. Она обратилась в полицию, однако до сих пор никакой информации о Ксении нет.

"Дочь работала официанткой, около пяти месяцев назад начала жить с парнем по имени Ростислав, именно он может быть причастен к произошедшему", — считает женщина.

Так как поиск через соцсети и правоохранителей не увенчался успехом, Виктория обратилась к экстрасенсам.

"Мне ответили, что дочь держат где-то в подвале под Киевом, и времени у нас мало", — со слезами на глазах говорит женщина с просьбой сообщить любую информацию о дочери по телефонам (097) 171-46-76 или "102".

В чем была одета Ксюша в тот день — неизвестно. Однако из особых примет — длинные каштановые волосы, серые глаза.

Ксения Корчаченко пропала в Киеве

Знакомые Ксении в слова экстрасенсов не верят, однако считают историю исчезновения девушки действительно странной. Никогда раньше Ксюша не пропадала, вела здоровый образ жизни и часто появлялась в соцсетях. Теперь же связь с ней оборвалась. О парне по имени Ростислав также ничего неизвестно.

Поиск Ксении в сети

Напомним, в Новгородской области РФ произошла вопиющая история в многодетной семье. Мать восьмерых детей 25 января заявила об исчезновении полуторагодовалой малышки, после чего в банной печи нашли фрагменты человеческих костей.