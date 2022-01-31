Иностранец-нелегал три часа насиловал и избивал украинку: фото и видео с пострадавшей

Случайный знакомый оказался садистом и извращенцем, а подруга, что была рядом, не пришла на помощь

История, случившаяся в Киеве, незатейлива, но горька и поучительна. В полицию Бучанского райуправления полиции о случившемся сообщили из больницы, куда обратилась 21-летняя девушка с явными телесными повреждениями и следами изнасилования. В больницу выехала следственно-оперативная группа и опросила потерпевшую.

Как выяснилось, две подруги – четверокурсницы одного из киевских вузов, сначала отдыхали "за рюмочкой" в общежитии, затем перебрались в популярный молодежный клуб, где и познакомились с иностранцем. Сидели в общей компании. А затем 26-летний выходец из центральноафриканской республики Камерун пригласил девчат к себе в гости, куда вместе и отправились. Там, в квартире на Софиевской Борщаговке, тоже продолжали пить и веселиться, пока мужчине не захотелось интима с одной из девушек. Не получив согласия, он применил грубую силу.

Гостя из Африки задержали

Более того, свою похоть мужчина удовлетворял разными способами.

"Человек меня заламывал, бил и насиловал во все возможные места, – так объяснила правоохранителям события того дня студентка. – У меня полностью избитое лицо, я вся в синяках… А моя подруга бездействовала и ничем мне не помогла".

Потерпевшая рассказала полиции о случившемся

"Он захотел совершить с ней половой акт. Она сопротивлялась, так как не хотела этого делать, потому что была девственницей. После чего мы не могли выйти из квартиры, она была закрыта, но мы уговорили, чтобы он открыл дверь и отпустил нас. Он вызвал нам такси и мы уехали", – рассказала вторая девушка, отметив, что побоялась вступаться за подружку.

Выбравшись от насильника, студентки первым делом обратившись в медучреждение.

"Надо было снять побои, потому что он очень жестко ее "прессовал", — уточнила "Телеграфу" руководитель отдела коммуникации киевской областной полиции Ирина Прянишникова. — Самое странное и страшное, что подруга все это время находилась рядом, однако не пришла на выручку приятельнице, над которой издевался иностранец. Понятное дело, что потерпевшая очень обижена подругу".

На место происшествия выехали сотрудники криминальной полиции Киевской области, а также спецподразделение. Попав в квартиру к африканскому гражданину, провели обыск и задержали его. Оказалось, что в Украине он проживает нелегально. Видео задержания и объяснений всех фигурантов опубликовала полиция Киевской области.

Иностранец оказался насильником

Когда, каким образом мужчина попал в нашу страну и на какие средства здесь проживал, полиция пока что выясняет.

В настоящее время гражданин Камеруна был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи квалифицировали его действия по ст. 152 УК Украины (Изнасилование). За совершенное насилие ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В комментариях под информацией полиции – традиционно две полярные точки зрения. Одна – из дремучих времен, с вердиктом "сама виновата" – дескать, исход подобной встречи в ночном клубе был предопределен: "Девственница к черному в клубе подсела, а потом домой к нему поехала. Без комментариев". Не обошлось и без сарказма: "На самом деле эти девочки зашли в ночной клуб посмотреть на новые поступления книг, а там, как-то так неожиданно, оказался студент-энтомолог из Камеруна, предложивший им посмотреть свою коллекцию бабочек дома…".

Другие пользователи понимают, что ошибку, особенно в молодости, может сделать каждый. И подчеркивают, что дальнейшие действия потерпевшей были правильными. "Молодец, что не побоялась обратиться в больницу и в дальнейшем в полицию. Сколько же таких насилий умалчивается жертвами, что приводит к безнаказанности этих уродов и развязывает им руки для совершения худших зверств!".

Стоит напомнить, что действия сексуального характера, связанные с проникновением в тело другого лица без добровольного согласия, три года назад в Украине были законодательно признаны изнасилованием с внесением изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Хотя адекватные граждане и без отсылки к Уголовному кодексу должны бы знать, что отказ девушки/женщины от секса обозначает ее несогласие, в каком бы состоянии она в этот момент не находилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черкасской области 32-летний мужчина заманил в автомобиль 15-летнюю девушку и за селом изнасиловал.