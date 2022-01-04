Увез с праздника, чтобы надругаться: на Черкасщине изнасиловали подростка (видео)

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы

В Черкасской области празднование Нового года трагически завершилось для 15-летней девушки, ушедшей на елку с подругами. Подростка заманил в автомобиль 32-летний мужчина, после чего изнасиловал.

Как сообщает полиция региона, инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из сел Золотоношского района.

Отмечается, что три несовершеннолетних девочки вместе вышли в центр села к новогодней елке, где встретили односельчанина. Мужчина был на автомобиле и заманил одну из девушек в машину, пообещав прокатить. 32-летний мужчина вывез несовершеннолетнюю за село и там ее изнасиловал.

Девушка рассказала обо всем родителям, которые немедленно обратились с заявлением в полицию.

Мужчину задержали вечером 3 января. Во время обыска по месту жительства насильника и в его автомобиле была найдена одежда со следами бурого цвета (возможно крови) и остатки волос.

Подозреваемый был задержан и помещен в СИЗО. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы по части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

В Черкасской области задержали насильника 15-летней девочки

Стоит отметить, что подобных случаев за последние полгода в Украине было очень много. Жертвами изнасилования подростки становились как в учебных заведениях, так и в собственных семьях.

Последний громкий скандал, связанный с изнасилованием, был в УПЦ МП. Французский аспирант обвинил священника в том, что тот воспользовался им во время болезни, напоив алкоголем.