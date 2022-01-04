Відвіз зі свята, щоб поглумитися: на Черкащині зґвалтували підлітка (відео)
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Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі
У Черкаській області святкування Нового року трагічно завершилося для 15-річної дівчини, яка пішла на ялинку з подругами. Підлітка заманив у автомобіль 32-річний чоловік, після чого зґвалтував.
Як повідомляє поліція регіону, інцидент стався у новорічну ніч в одному з сіл Золотоніського району.
Зазначається, що троє неповнолітніх дівчат разом вийшли у центр села до новорічної ялинки, де зустріли односельця. Чоловік був на автомобілі та заманив одну з дівчат у машину, пообіцявши покатати. Натомість 32-річний чоловік вивіз неповнолітню за село і там її зґвалтував.
Дівчина розповіла про все батькам, які негайно звернулися із заявою до правоохоронців.
Чоловіка затримали ввечері 3 січня. Під час обшуку за місцем проживання ґвалтівника та у його автомобілі знайшли одяг зі слідами бурого кольору (можливо крові) та залишки волосся.
Підозрюваного затримали та помістили у СІЗО. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Варто зазначити, що схожих випадків за останні пів року в Україні було дуже багато. Жертвами зґвалтування підлітки ставали як у навчальних закладах, так і у власних сім’ях.
Останній гучний скандал пов’язаний зі зґвалтуванням був в УПЦ МП. Французький аспірант звинуватив священника у тому, що той скористався ним під час хвороби, напоївши алкоголем.
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