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Конкурента Зінченка звинуватили ще у двох зґвалтуваннях

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Бенжамен Менді Новина оновлена 16 листопада 2021, 16:27
Бенжамен Менді

Футболісту висунули серйозні звинувачення.

Лівого захисника "Манчестер Сіті" та збірній Франції Бенжамена Менді звинуватили в ще двох зґвалтуваннях.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, 27-річного футболіста, який зараз перебуває під вартою, звинувачують по 6 пунктах у зґвалтуванні й по одному — у сексуальних домаганнях. Імовірні злочини гравець МС вчинив з жовтня 2020 по серпень 2021 року.

Футболісту відмовили у заставі, він перебуватиме під арештом до суду, який відбудеться 24 січня 2022 року.

Додамо, що захисника Сіті було звинувачено у 4 зґвалтуваннях ще влітку 2021 року. "Ман Сіті" відразу відсторонив гравця до закінчення розслідування. До англійського клубу француз перейшов у липні 2017 року з "Монако", сума компенсації склала 57,50 млн євро. Цікаво, що на його позиції в МС грає також українець Олександр Зінченко. До речі, Менді встиг зіграти за Сіті 2 матчі в цьому сезоні, а Зінченко — у п’яти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російського бійця ММА звинуватили у страшному вбивстві в США.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сіті #Бенжамен Менді
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