Російський боєць ММА вбив лікаря після суперечок щодо вакцинації — ЗМІ

Дикий випадок стався у Гуамі.

Російського бійця змішаних єдиноборств Акмала Хожиєва заарештували в Гуамі (США) за підозрою у вбивстві лікаря Мірана Рібаті.

Про це повідомляє mmajunkie.

За інформацією джерела, спортсмен уже зізнався у скоєному. Повідомляється, що причиною конфлікту Хожиєва з Рібаті стала суперечка про вакцинацію від COVID-19. Боєць ММА та лікар-рентгенолог поскандалили у багатоквартирному будинку. В якийсь момент Акмал почав душити "опонента", після чого кісткою тварини (Хожиєв їв м’ясо напередодні) вдарив лікаря у горло. Потім, за словами свідків, він узяв ножа і знову вдарив лікаря.

Додамо, що Хожиєв являється затятим противником вакцинації. Колеги бійця розповіли, що останнім часом у росіянина були проблеми з психікою, зокрема його вигнали із двох спортивних залів через спалахи агресії. На його рахунку 4 бої на професійному рівні, три з яких він виграв.

Судове засідання у справі Хожиєва відбудеться 19 листопада.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російського бійця ММА Нурмагомедова затримали за наїзд на поліцейського.