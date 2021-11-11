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Прорив Нурмагомедова в аеропорт з наїздом на поліцейського потрапив на відео

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Хабіб Нурмагомедов із двоюрідним братом Усманом Новина оновлена 11 листопада 2021, 18:54
Хабіб Нурмагомедов із двоюрідним братом Усманом

У мережі з’явилося відео інциденту з Усманом Нурмагомедовим.

Відомий російський боєць ММА Усман Нурмагомедов, двоюрідний брат колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, був затриманий на 48 годин за інцидент у Каспійську (Республіка Дагестан).

Про це повідомляє telegram-канал Baza.

Повідомляється, що Усман разом зі своїм другом поспішав до аеропорту. На КПП у Каспійську їхнє авто проігнорувало наказ поліцейського зупинитися і збило співробітника поліції. У результаті Нурмагомедов з приятелем дісталися аеропорту, сіли в літак і прилетіли до Москви, де їх затримали співробітники правоохоронних органів на 48 годин до визначення запобіжного заходу. Повідомляється, що постраждалий співробітник поліції відбувся пораненнями середньої тяжкості та зараз перебуває у лікарні.

У мережі опублікували відео прориву авто Нурмагомедова через КПП у Каспійську:

На відео видно як чорна "Камрі" з Усманом Нурмагомедовим проривається до аеропорту та збиває поліцейського.

Нагадаємо, свій останній бій Усман провів у Москві на турнірі Bellator 269, де переміг фіна Патріка Пієтілу задушливим прийомом у першому раунді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський боєць ММА побив свою колишню дівчину.

Теги:
#Змішані єдиноборства #Усман Нурмагомедов
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