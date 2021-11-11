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Боєць ММА Нурмагомедов затриманий в Москві за наїзд на поліцейського

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Хабіб Нурмагомедов та його двоюрідний брат Усман Новина оновлена 11 листопада 2021, 16:32
Хабіб Нурмагомедов та його двоюрідний брат Усман

Спортсмена звинувачують у наїзді на автомобілі на співробітника поліції.

Російський боєць Bellator Усман Нурмагомедов, двоюрідний брат колишнього чемпіона UFC у легкому дивізіоні Хабіба Нурмагомедова, був затриманий поліцією у Москві.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

За інформацією джерела, Усман з другом запізнювалися на літак у Каспійську (Республіка Дагестан), тому не зупинилися на КПП та наїхали на представника поліції. У результаті спортсмен та його компаньйон встигли на рейс, проте після прибуття в аеропорт Шереметьєво були затримані по орієнтуванню.

До речі, спортсмен на своїй сторінці в Instagram повідомив, що все гаразд.

Усман Нурмагомедов відреагував на інформацію про його затримання
Усман Нурмагомедов відреагував на інформацію про його затримання

Востаннє Усман виходив у клітку на турнірі Bellator 269 у Москві. Тоді він задушливим прийомом у першому раунді переміг фіна Патріка Пієтілу. На рахунку Нурмагомедова 14 перемог на професійному рівні при відсутності поразок.

Щодо Хабіба Нурмагомедова, то він завершив кар’єру непереможним, здобувши 29 перемог у профі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боєць ММА спробував на смак кров суперника.

Нагадаємо, на турнірі UFC боєць-гігант кіношною "вертухою" вирубив суперника, а потім зробив неймовірний кульбіт.

Теги:
#Змішані єдиноборства #Усман Нурмагомедов
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