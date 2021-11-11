Укр

Боец ММА Нурмагомедов задержан в Москве за наезд на полицейского

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Хабиб Нурмагомедов и его двоюродный брат Усман Новость обновлена 11 ноября 2021, 16:32
Хабиб Нурмагомедов и его двоюродный брат Усман

Спортсмену вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции.

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, был задержан полицией в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, Усман с другом опаздывали на самолет в Каспийске (Республика Дагестан), поэтому не остановились на КПП и совершили наезд на представителя полиции. В итоге спортсмен и его компаньон успели на рейс, однако по прибытию в аэропорт Шереметьево были задержаны по ориентировке. 

К слову, спортсмен на своей страничке в Instagram сообщил, что все в порядке.

Усман Нурмагомедов отреагировал на информацию о его задержании
Усман Нурмагомедов отреагировал на информацию о его задержании

В последний раз Усман выходил в клетку на турнире Bellator 269 в Москве. Тогда он удушающим приемом в первом раунде одолел финна Патрика Пиетиллу. На счету Нурмагомедова 14 побед на профессиональном уровне при отсутствии поражений. 

Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он завершил карьеру непобедимым, добыв 29 побед в профи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец ММА попробовал на вкус кровь соперника.

Напомним, на турнире UFC боец-гигант киношной "вертухой" вырубил соперника, а затем сделал невероятный кульбит.

Теги:
#Смешанные единоборства #Усман Нурмагомедов
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