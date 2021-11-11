Укр

Прорыв Нурмагомедова в аэропорт c наездом на полицейского попал на видео

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Хабиб Нурмагомедов с двоюродным братом Усманом Новость обновлена 11 ноября 2021, 18:54
Хабиб Нурмагомедов с двоюродным братом Усманом

В сети появилось видео инцидента с Усманом Нурмагомедовым

Известный российский боец ММА Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, был задержан на 48 часов за инцидент в Каспийске (Республика Дагестан).

Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Сообщается, что Усман вместе со своим другом спешил в аэропорт. На КПП в Каспийске их авто проигнорировало приказ полицейского остановиться и сбило сотрудника полиции. В итоге Нурмагомедов с приятелем добрались до аэропорта, сели в самолет и прилетели в Москву, где их задержали сотрудники правоохранительных органов на 48 часов до определения меры пресечения. Сообщается, что пострадавший сотрудник полиции отделался ранениями средней тяжести и сейчас находится в больнице.

В сети опубликовали видео прорыва авто Нурмагомедова через КПП в Каспийске:

На видео видно как черная "Камри" с Усманом Нурмагомедовым прорывается в аэропорт и сбивает полицейского. 

Напомним, свой последний бой Усман провел в Москве на турнире Bellator 269, где победил финна Патрика Пиетиллу удушающим приемом в первом раунде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боец ММА избил свою бывшую девушку.

Теги:
#Смешанные единоборства #Усман Нурмагомедов
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