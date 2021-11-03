Российский боец ММА избил девушку, приехавшие на вызов полицейские попросили сфотографироваться со спортсменом

Спортсмен выплескивал свою злость на "любимой".

Известный российский боец смешанных единоборств Артур Кулинский избил свою девушку.

Об этом сообщает издание super.

По информации источника, представитель ММА на почве ревности сломал девушке Алисе (имя изменено) руку. В результате потерпевшей понадобилась операция. Алиса после этого решила бросить спортсмена, однако тот выследил ее и ситуация повторилась. После повторного избиения 30-летняя девушка сейчас находится в больнице, а в полицию уже было подано заявление. Сообщается, что прибывшие на место инцидента полицейские попросили у Кулинского сфотографироваться с ними, что вызвало бурную реакцию у юриста потерпевшей Екатерины Гордон.

"Это настоящий позор! Для меня также был удивителен тот факт, что при первых побоях присутствовали еще два "спортсмена", которые не заступились за девушку, а стали просто хладнокровными свидетелями данного акта насилия. Во второй раз полицейские посчитали возможным сфотографироваться с Артуром Кулинским. Мы находимся в большом негодовании относительно данной ситуации и будем добиваться возбуждения уголовного дела", — заявила Гордон.

Пострадавшая также выступила с заявлением.

Кулинский выступает в промоушене Hardcore. На его счету 2 победы и 4 поражения.

Добавим, что бойцы ММА лучше все проявляют свои навыки во время турниров. Недавно чемпион Bellator в тяжелом весе оказался в тяжелейшем нокауте от представителя полутяжелого дивизиона.