Російський боєць ММА побив дівчину, поліцейські, які приїхали на виклик, попросили сфотографуватися зі спортсменом

Спортсмен виплескував свою злість на "коханій".

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Артур Кулінський побив свою дівчину.

Про це повідомляє видання super.

За інформацією джерела, представник ММА на ґрунті ревнощів зламав дівчині Алісі (ім’я змінено) руку. Внаслідок потерпілій знадобилася операція. Аліса після цього вирішила покинути спортсмена, проте той вистежив її та ситуація повторилася. Після повторного побиття 30-річна дівчина зараз перебуває у лікарні, а до поліції вже було подано заяву. Повідомляється, що поліцейські, які прибули на місце інциденту, попросили у Кулінського сфотографуватися з ними, що викликало бурхливу реакцію у юриста потерпілої Катерини Гордон.

"Це справжня ганьба! Для мене також був приголомшливим той факт, що при перших побоях були присутні ще два "спортсмена", які не заступилися за дівчину, а стали просто холоднокровними свідками даного акту насильства. Вдруге поліціянти вважали за можливе сфотографуватися з Артуром Кулінським. Ми перебуваємо у великому обуренні щодо цієї ситуації й добиватимемося порушення кримінальної справи", — заявила Гордон.

Постраждала також виступила із заявою.

Кулінський виступає у промоушені Hardcore. На його рахунку 2 перемоги та 4 поразки.

Додамо, що бійці ММА найкраще проявляють свої навички під час турнірів. Нещодавно чемпіон Bellator у важкій вазі опинився у важкому нокауті від представника напівважкого дивізіону.