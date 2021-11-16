Укр

Конкурента Зинченко обвинили еще в двух изнасилованиях

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
33
Бенжамен Менди Новость обновлена 16 ноября 2021, 16:27
Бенжамен Менди

Футболисту выдвинули серьезные обвинения.

Левому защитнику "Манчестер Сити" и сборной Франции Бенжамену Менди предъявили обвинения в еще двух изнасилованиях.

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, 27-летний футболист, который сейчас находится под стражей, обвиняется по 6 пунктам в изнасиловании и по одному пункту — в сексуальных домогательствах. Предполагаемые преступления игрок МС учинил с октября 2020 по август 2021 года. 

Футболисту отказали в залоге, он будет находиться под арестом до суда, который пройдет 24 января 2022 года.

Добавим, что защитник Сити был обвинен в 4 изнасилованиях еще летом 2021 года. "Ман Сити" тут же отстранил игрока до окончания расследования. В английский клуб француз перешел в июле 2017 года из "Монако", сумма компенсации составила 57,50 млн евро. Примечательно, что на его позиции в МС играет также украинец Александр Зинченко. К слову, Менди успел сыграть за Сити 2 матча в текущем сезоне, а Зинченко - в пяти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского бойца ММА обвинили в жутком убийстве в США.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сити #Бенжамен Менди
Первыми свою тысячу смогут получить первые миллионы вакцинированных
Украина
"Тысячи Зеленского" пока хватит не на всех: как и когда ее можно будет получить
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Первыми свою тысячу смогут получить первые миллионы вакцинированных
"Тысячи Зеленского" пока хватит не на всех: как и когда ее можно будет получить
Дата публикации
Категория
Можно ли заработать на курсе доллара
Покупать, продавать или подождать? Как заработать на курсе доллара в конце года
Дата публикации
Категория
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Категория
Сегодня нужна победа любой ценой
Все или ничего: почему матч против Боснии самый важный для сборной Украины за последние 5 лет
Дата публикации
Категория
Вид с высоты на линию границы
На границе Польши и Беларуси новые столкновения: видео с воздуха и карта