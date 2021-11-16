Конкурента Зинченко обвинили еще в двух изнасилованиях

Футболисту выдвинули серьезные обвинения.

Левому защитнику "Манчестер Сити" и сборной Франции Бенжамену Менди предъявили обвинения в еще двух изнасилованиях.

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, 27-летний футболист, который сейчас находится под стражей, обвиняется по 6 пунктам в изнасиловании и по одному пункту — в сексуальных домогательствах. Предполагаемые преступления игрок МС учинил с октября 2020 по август 2021 года.

Футболисту отказали в залоге, он будет находиться под арестом до суда, который пройдет 24 января 2022 года.

Добавим, что защитник Сити был обвинен в 4 изнасилованиях еще летом 2021 года. "Ман Сити" тут же отстранил игрока до окончания расследования. В английский клуб француз перешел в июле 2017 года из "Монако", сумма компенсации составила 57,50 млн евро. Примечательно, что на его позиции в МС играет также украинец Александр Зинченко. К слову, Менди успел сыграть за Сити 2 матча в текущем сезоне, а Зинченко - в пяти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского бойца ММА обвинили в жутком убийстве в США.