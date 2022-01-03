У Києві французький студент заявив, що його зґвалтував священник УПЦ МП: що відомо (фото)

Аспірант стверджує, що священник скористався ним, коли він погано себе почував

Французький аспірант Ніколя Імберт, який приїхав до Києва, щоб досліджувати відносини в православній церкві, звинуватив священника УПЦ МП у зґвалтуванні. Чоловік стверджує, що ним скористалися під час хвороби.

Про це у неділю, 2 січня, йдеться у сюжеті ТСН.

Допис про зґвалтування з’явився на сторінці француза ще 30 грудня, однак розголосу ця ситуація почала набирати лише зараз.

Аспірант повідомив, що цей священник приймав його у Києві, куди він приїхав для наукового дослідження, а паралельно викладав у Київському політехнічному інституті.

У той день, 28 грудня, Ніколя ввечері поскаржився служителю церкви на погане самопочуття та попросив у нього допомоги. Той запросив його до себе, нагодував, напоїв горілкою, після чого аспірант заснув. А вже вночі, як стверджує чоловік, священник ним скористався.

Коли француз зрозумів, що сталося, намагався поспілкуватися зі священником. Він запитав про причини такого вчинку, однак нормальної відповіді не отримав.

Також жодної реакції не було і немає досі від представників УПЦ МП. Хоча, як стверджує чоловік, вони поінформовані про цю ситуацію.

У коментарі журналістам речник УПЦ Московського патріархату заявив, що вони про зґвалтування чоловіка нічого не чули і порадили звертатися до поліції.

"Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", — сказав архієписком Климент.

Ніколя Імберт звернувся до французької поліції із заявою про зґвалтування. Аспірант додав, що священника, який нібито його зґвалтував звуть Архімандрит Ахіла Шантарін. І закликав громадян бути з ним дуже обережними.

Варто зазначити, що священники Московського патріархату далеко не вперше потрапляють у скандали із застосуванням насилля. У листопаді "Телеграф" повідомляв про напад на журналістів на території Києво-Печерської лаври. Жертвою священників став не лише журналіст "Магнолія-ТВ", у якого ченці вирвали телефон. Як з’ясувалося, невідомі чоловіки напали також на представника видання "Сьогодні" Ігоря Сєрова і навіть погрожували йому фізичною розправою.