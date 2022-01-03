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В Киеве французский студент заявил, что его изнасиловал священник УПЦ МП: что известно (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Николя Имберт заявил, что его изнасиловал архимандрит Ахила Новость обновлена 03 января 2022, 07:47
Николя Имберт заявил, что его изнасиловал архимандрит Ахила

Аспирант утверждает, что священник воспользовался им, когда он плохо себя чувствовал

Французский аспирант Николя Имберт, приехавший в Киев, чтобы исследовать отношения в православной церкви, обвинил священника УПЦ МП в изнасиловании. Мужчина утверждает, что им воспользовались во время болезни.

Об этом в воскресенье, 2 января, говорится в сюжете ТСН.

Сообщение об изнасиловании появилось на странице француза еще 30 декабря, однако огласки эта ситуация начала набирать только сейчас.

Аспирант сообщил, что этот священник принимал его в Киеве, куда он приехал для научного исследования, и параллельно преподавал в Киевском политехническом институте.

В тот день, 28 декабря, Николя вечером пожаловался служителю церкви на плохое самочувствие и попросил у него помощи. Тот пригласил его к себе, накормил, напоил водкой, после чего аспирант уснул. А уже ночью, как утверждает мужчина, священник воспользовался им.

Когда француз понял, что произошло, пытался пообщаться со священником. Он спросил о причинах такого поступка, однако нормального ответа не получил.

Также никакой реакции не последовало и нет до сих пор от представителей УПЦ МП. Хотя, как утверждает мужчина, они информированы об этой ситуации.

В комментарии журналистам спикер УПЦ Московского патриархата заявил, что они об изнасиловании мужчины ничего не слышали и посоветовали обращаться в полицию.

"Если у человека есть какие-то проблемы, то нужно обращаться в следственные органы. Согласно тому, как цивилизованно все это решается", — сказал архиепископ Климент.

Николя Имберт обратился во французскую полицию с заявлением об изнасиловании. Аспирант добавил, что священника, якобы его изнасиловавшего, зовут Архимандрит Ахила Шантарин. И призвал граждан быть с ним очень аккуратными.

Следует отметить, что священники Московского патриархата далеко не впервые попадают в скандалы с применением насилия. В ноябре "Телеграф" сообщал о нападении на журналистов на территории Киево-Печерской лавры. Жертвой священников стал не только журналист "Магнолия-ТВ", у которого монахи вырвали телефон. Как выяснилось, неизвестные мужчины напали на представителя издания "Сегодня" Игоря Серова и даже угрожали ему физической расправой.

Теги:
#УПЦ МП #Священник #Київ #Зґвалтування
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