Іноземець-нелегал три години ґвалтував та бив українку: фото та відео з постраждалою

Випадковий знайомий виявився садистом та збоченцем, а подруга, що була поруч, не прийшла на допомогу

Історія, що трапилася в Києві, невигадлива, але гірка і повчальна. У поліцію Бучанського райуправління поліції про те, що сталося, повідомили з лікарні, куди звернулася 21-річна дівчина з явними тілесними ушкодженнями та слідами зґвалтування. У лікарню виїхала слідчо-оперативна група та опитала потерпілу.

Як з’ясувалося, дві подруги – чотирикурсниці одного з київських вишів, спочатку відпочивали "за чарочкою" у гуртожитку, потім перебралися до популярного молодіжного клубу, де й познайомилися з іноземцем. Сиділи у спільній компанії. А потім 26-річний виходець із центральноафриканської республіки Камерун запросив дівчат до себе у гості, куди разом і вирушили. Там, у квартирі на Софіївській Борщагівці, теж продовжували пити та веселитися, доки чоловікові не захотілося інтиму з однією з дівчат. Не отримавши згоди, він застосував брутальну силу.

Гість із Африки затримали

Свою хіть чоловік задовольняв у різний спосіб.

"Людина мене заламувала, била і ґвалтувала у всі можливі місця, – так пояснила правоохоронцям події того дня студентка. – У мене повністю побите лице, я вся в синцях… А моя подруга нічим мені не допомогла".

Потерпіла розповіла поліції про те, що сталося

"Він захотів вчинити з нею статевий акт. Вона чинила опір, тому що не хотіла цього робити, тому що була незаймана. Після чого ми не могли вийти з квартири,бо вона була закрита, але ми вмовили, щоб він відчинив двері та відпустив нас. Він викликав нам таксі й ми поїхали", — розповіла друга дівчина, зазначивши, що побоялася заступатися за подружку.

Вибравшись від ґвалтівника, студентки насамперед звернувшись до медустанови.

"Треба було зняти побої, бо він дуже жорстко її "пресував", — уточнила "Телеграфу" керівник відділу комунікації поліції Київської області Ірина Прянишникова. — Найдивніше і страшніше, що подруга весь цей час перебувала поруч, проте не прийшла на допомогу приятельці, з якої знущався іноземець. Зрозуміло, що потерпіла дуже скривджена на подругу".

На місце події виїхали співробітники кримінальної поліції Київської області, а також спецпідрозділ. Потрапивши до квартири до африканського громадянина, провели обшук та затримали його. Виявилося, що в Україні він мешкає нелегально. Відео затримання та пояснень усіх фігурантів опублікувала поліція Київської області.

Іноземець виявився ґвалтівником

Коли, яким чином чоловік потрапив до нашої країни та на які кошти тут проживав, поліція наразі з’ясовує.

Наразі громадянина Камеруну було затримано у порядку ст. 208 КПК України, він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ст. 152 КК України (Зґвалтування). За скоєне насильство йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років.

У коментарях під інформацією поліції – традиційно дві полярні погляди. Одна — з дрімучих часів, з вердиктом "сама винна" — мовляв, результат подібної зустрічі в нічному клубі був визначений: "Незаймана до "чорного" в клубі підсіла, а потім додому до нього поїхала. Без коментарів". Не обійшлося і без сарказму: "Насправді ці дівчатка зайшли в нічний клуб подивитися на нові надходження книг, а там, якось так несподівано, виявився студент-ентомолог із Камеруну, який запропонував їм подивитися свою колекцію метеликів удома...".

Інші користувачі розуміють, що помилку, особливо у молодості, може зробити кожен. І наголошують, що подальші дії потерпілої були правильними. "Молодець, що не побоялася звернутися до лікарні і надалі до поліції. Скільки ж таких насильств замовчується жертвами, що призводить до безкарності цих потвор і розв’язує їм руки для скоєння гірших звірств!".

Варто нагадати, що дії сексуального характеру, пов’язані з проникненням у тіло іншої особи без добровільної згоди, три роки тому в Україні були законодавчо визнані зґвалтуванням із внесенням змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. Хоча адекватні громадяни й без відсилання до Кримінального кодексу повинні знати, що відмова дівчини/жінки від сексу означає її незгоду, в якому б стані вона в цей момент не знаходилася.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Черкащині 32-річний чоловік заманив в автомобіль 15-річну дівчину і за селом зґвалтував.