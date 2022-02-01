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В Полтаве женщину насмерть сбили маршрутка и такси (фото 18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Женщина попала под колеса сразу двух транспортных средств Новость обновлена 01 февраля 2022, 13:36
Женщина попала под колеса сразу двух транспортных средств

Сила удара была такой, что женщину из-под колес маршрутки выбросило на встречную полосу.

В Полтаве утром во вторник, 1 февраля, произошло смертельное ДТП — женщину на одной из улиц сначала сбила маршрутка, а затем автомобиль такси. Шансов выжить у нее не было.

О трагедии сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА Полтава", передает "Телеграф".

Отмечается, что авария произошла на улице Европейской в Полтаве. Предварительно удалось выяснить, что женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса маршрутки. Сила удара была такой, что тело пострадавшей отбросило на встречную полосу, где на нее наехало такси.

Неосторожный поступок женщины стоил ей жизни, хотя рядом с местом, где она перебегала дорогу, находился оборудованный подземный переход.

В полиции по этому поводу добавили, что ДТП произошло по адресу улица Европейская, 128, около 7:00 утра.

В Полтаве на улице Европейской насмерть сбили женщину-пешехода
В Полтаве на улице Европейской насмерть сбили женщину-пешехода

Правоохранители отметили, что женщина-пешеход попала под колеса такси "Рута" и автомобиль "Тойота Короля". От полученных травм она скончалась на месте.

Шансов выжить у женщины почти не было
Шансов выжить у женщины почти не было

Больше фото и видео (18+) с места происшествия доступны в Telegram-канале "Телеграфа" по ссылке. На сайте не публикуем по этическим соображениям.

Ранее "Телеграф" сообщал о смертельной аварии в Киеве, где после столкновения со столбом погибла женщина.

Теги:
#ДТП #Полтава #Полиция #Смерть #Пешеход
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