В Полтаве женщину насмерть сбили маршрутка и такси (фото 18+)

Сила удара была такой, что женщину из-под колес маршрутки выбросило на встречную полосу.

В Полтаве утром во вторник, 1 февраля, произошло смертельное ДТП — женщину на одной из улиц сначала сбила маршрутка, а затем автомобиль такси. Шансов выжить у нее не было.

О трагедии сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА Полтава", передает "Телеграф".

Отмечается, что авария произошла на улице Европейской в Полтаве. Предварительно удалось выяснить, что женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса маршрутки. Сила удара была такой, что тело пострадавшей отбросило на встречную полосу, где на нее наехало такси.

Неосторожный поступок женщины стоил ей жизни, хотя рядом с местом, где она перебегала дорогу, находился оборудованный подземный переход.

В полиции по этому поводу добавили, что ДТП произошло по адресу улица Европейская, 128, около 7:00 утра.

В Полтаве на улице Европейской насмерть сбили женщину-пешехода

Правоохранители отметили, что женщина-пешеход попала под колеса такси "Рута" и автомобиль "Тойота Короля". От полученных травм она скончалась на месте.

Шансов выжить у женщины почти не было

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